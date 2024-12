“Ya por la Tercera no se puede caminar”: Concejal cuestionó a los vendedores ambulantes

De acuerdo con el cabildante de Cambio Radical, existiría una supuesta red encargada de invadir el espacio público.



El concejal César Franco cuestionó el alto flujo de vendedores ambulantes sobre la Tercera, en especial, desde la calle 11 a la 15, “hay demasiado vendedor informal y ambulante, que es gente que no viene trabajando eso de una forma necesaria para el sustento de su familia, pero hay tres o cuatro personas que están manejando el contrabando en Ibagué y abusan poniendo a trabajar personas en las calles”.

Leer: Noche de Navidad dejó tres personas quemadas por pólvora en Ibagué

De igual forma, Franco enfatizó en que por estos días el paso peatonal sobre esta importante vía se ha visto obstaculizado, pese a la contratación de nuevos defensores del espacio público, teniendo en total a 38 personas encargadas de supervisar a los vendedores informales y evitar desórdenes sobre este sector comercial.

Puede leer: Dos concejales consideran justa el alza en la tarifa de transporte público en Ibagué

“Ya por la Tercera no se puede caminar, hay unos descarados que tienen más de cinco locales en la calle montados, entonces ya no se puede pasar, prestándose para robos, por lo que se debe retomar la carrera Tercera. No podemos permitir que en el espacio público hagan lo quieren y se enriquezcan cuatro o cinco miserables, que son los que están detrás de ese tema del contrabando y utilizan a otras personas por necesidad alimentando poderosos que tienen plata”, enfatizó.