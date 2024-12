Red de Mujeres de Ibagué pide justicia para Diana Carrero

Hacen un llamado a las autoridades para que no permitan que el caso quede en la impunidad y que el principal sospechoso quede libre.



Diana Carrero, enfermera de 45 años, fue encontrada sin vida en el sector de la Variante tras cinco días desaparecida. Esa noche del 21 de diciembre, Diego Antonio Estrada Quintero, pareja de la mujer, fue hasta la casa donde ella vivía con sus padres y sus dos hijos a preguntar si ya había llegado, pues, según él, sostuvieron una discusión luego de la cual decidió marcharse sola del lugar.

Esa misma noche, el hombre fue en dos ocasiones más a la vivienda de Diana y la última vez que lo hizo fue sobre las 2:00 de la madrugada del domingo. Estrada, fue la última persona que vió con vida a Carrero, por lo que se convirtió en el principal sospechoso.

Al respecto, la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima rechazó el atroz crimen y pidieron celeridad en la investigación, “ustedes, la justicia, son un factor importante de contención de la violencia y el abuso y no garantizar la justicia, es seguir naturalizando las violencias contra las mujeres y envía un mensaje contradictorio a los victimarios".

Finalmente, Stella Gordillo, líder y vocera de la organización defensora de los derechos de las mujeres, manifestó su descontento con el proceder del sistema judicial en los casos de violencia de género “es indignante que estas denuncias tengan que proceder incluso hasta tres años o a veces pierden vigencia y pasan al olvido. Pierden la vigencia y por eso es que estos malhechores salen libres por vencimiento de términos. Por eso no les importa, no respetan la justicia, porque saben que no pasa nada. Agredir a una mujer para ellos no es nada, porque no hay una justicia que realmente nos codicie y realmente tenga que hacer su merecido como lo dice la ley”.