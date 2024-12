Así fue el último adiós de Diana Carrero, enfermera asesinada en Ibagué

Entre lágrimas, familiares y amigos de la enfermera que fue hallada muerta tras completar cinco días desaparecida, le dieron su último adiós y pidieron justicia.



La velatón

El pasado sábado, desde las 6:00 p.m., personal de salud, enfermeras, organizaciones en defensa de los derechos como la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima, personal de la Gobernación del Tolima, se dieron cita en la calle 15 con carrera Quinta y caminaron hasta el Parque Manuel Murillo Toro, exigiendo justicia por el presunto feminicidio de Diana Milena Carrero Vergara.

"Es decirle a las autoridades y a la Fiscalía que, por favor, procedan para que no dejen que el principal sospechoso se vaya, que después no nos digan que no lo encuentran. Necesitamos que se haga justicia, la familia de Diana está muy sentida porque las autoridades no actuaron como debían hacerlo en el momento en el que hicieron el llamado", afirmó Stella Gordillo, presidenta de la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima.

De igual forma, Mayita Villa, representante del gremio del sector de la salud y una de las convocantes de la movilización, exigió mayor celeridad en la investigación y que el caso de Carrero no quede impune, “el sentimiento que nos embarga hoy es tristeza por la muerte de nuestra compañera del gremio de la salud. El dolor que tenemos es de saber que pasó tanto tiempo sin saber de ella, pero cuando ya se encontró fue demasiado tarde y eso nos duele muchísimo. Queremos que el crimen de mi compañera no quede impune”.

Leer: Comercio pide reconsiderar prohibición de venta y consumo de licor en Ibagué

Las exequias

El domingo a las 3:30 p.m. se llevaron a cabo las exequias de Diana Carrero en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el barrio Piedrapintada, con una ceremonia religiosa cargada de emotivos mensajes con los que recordaron los valores de la enfermera de 45 años. En el acto fúnebre hizo presencia la secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima, Luz Nelly Arbeláez Gómez, quien lamentó y repudió el hecho que hoy tiene a la ciudad consternada.

“Queremos que esos casos que nos duele el corazón no queden impunes, que podamos hacer justicia, y por eso desde aquí rechazamos todo esto que se ha venido gestando contra las mujeres, sus cónyuges, con sus parejas, y por eso desde la gobernación del Tolima haremos todo lo posible y haremos todo lo que está a nuestro alcance por que estos casos no queden impunes”, expresó bastante conmovida Arbeláez.

Puede leer: Realizan mantenimiento del gramado en estadio Murillo Toro para Copa Libertadores

Así mismo, la secretaria reafirmó el compromiso desde el gobierno departamental para prevenir la violencia de género, “vamos a hacer más aguerridos este año en la prevención, en todo lo que tiene que ser la socialización de toda la ruta para que las mujeres denuncien y sabemos que esto también empieza en el seno de los hogares, en los niños, y por eso queremos adelantar todas las campañas de prevención y que los niños, y todos los hombres, y todas las personas que puedan involucrarse en eso, también puedan decir que no más violencia, que no más violencia, nosotros hemos presenciado ya cinco feminicidios en el Tolima, y no queremos más, ya basta, nosotros no queremos seguir con este dolor que nos desgarra el alma”.

Al terminar la eucaristía, una caravana de motociclistas y vehículos acompañó el cortejo fúnebre hacia el Parque Cementerio Los Olivos, el hermano de Diana, Wilfredo Carrero, agradeció el apoyo de la ciudadanía, “Cuidémonos mucho y cuidémonos entre todos. Justicia para mi hermana, que no se demoren más".