Secretaria de Salud de Ibagué visitó importante IPS y encontró diferentes problemas

La inspección se realizó junto a la Personería Municipal, y se les dio un plazo perentorio para corregir las inconsistencias.



Durante la mañana de este martes, Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal realizó una visita sorpresa a una IPS, Institución Prestadora de Salud, con el fin de verificar el funcionamiento de urgencias, sin embargo, durante el recorrido evidenció grandes falencias.

“Estamos realizando estos operativos a los servicios de urgencias, y hemos iniciado el martes anterior encontrando grandes sorpresas. Usuarios y familiares no reciben la información adecuada, no se colocan los medicamentos a tiempo. Les advertimos que la atención humanizada es innegociable y que realizaremos los seguimientos respectivos”, indicó la secretaria.

Entre los problemas que se destacan están los largos tiempos de espera, el hacinamiento en las áreas de atención, sobre ocupación de pacientes, pésimas condiciones en los baños y la desinformación generalizada entre los usuarios.

"Nadie sabía qué tenía pendiente, cuál era el trámite a seguir y no les habían explicado la situación de sus familiares", afirmó Ospina.

Asimismo, la funcionaria agregó: “Tendremos una mesa el próximo lunes, 20 de enero, para determinar los plazos a corto y mediano plazo y darles una solución a estos inconvenientes”.

De acuerdo con la funcionaria, la visita de inspección se realizó debido a diversas quejas presentadas por los usuarios sobre la prestación de servicio de salud en esta IPS.

Finalmente, Ospina reiteró el compromiso de la administración municipal con la salud de los ibaguereños, "desde el gobierno de nuestra alcaldesa Johana Aranda le estamos apostando a la optimización de los servicios de salud y la calidad de la atención".