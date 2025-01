“Dime cómo está la capital y te diré qué gobernadora tienes”, el llamado de Aranda a Matiz

En medio de una rueda de prensa realizada el pasado miércoles, la mandataria hizo un llamado a la gobernadora para recuperar la malla vial en la ciudad.



De acuerdo con Johana Aranda, Ibagué necesita el presupuesto de tres administraciones municipales para poder recuperar por completo la malla vial de la ciudad, por lo que solicitó apoyo presupuestal a la gobernadora, Adriana Magali Matiz, recordando que los ibaguereños votaron por ella.

“Y desde aquí también un mensaje a nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, ella es la gobernadora del departamento y los ibaguereños votamos por ella, votamos por nuestra gobernadora, así que esperamos que ella nos apoye y también nos invierta en la malla vial de la ciudad. Dime cómo está la capital y te diré qué gobernadora tienes, esperamos que la gobernadora nos acompañe en este propósito porque nos siga mandando recursos para que garanticemos que la ciudad quede a punto como se requiere”, afirmó Aranda.

De igual forma, la alcaldesa anunció que en el marco de la estrategia ‘Ibagué Pavimentada’ se espera tapar los huecos de la ciudad, con tres frentes de trabajo para las diferentes obras de rehabilitación, reparcheo y pavimentación de vías, además del apoyo de los Gremios Económicos.

"En este propósito nos siguen faltando recursos y esperamos los gremios nos acompañen en esta estrategia que nos ayude a solicitarle a la ciudadanía la paciencia que se debe tener y que el impacto sea el menor para cumplirle a la ciudad”, indicó la mandataria.

Finalmente, Aranda al ser cuestionada si no sentía el apoyo de la gobernadora manifestó que se trató de un llamado a toda la ciudadanía para mejorar, “no es que me sienta sola, es que se que estamos gobernando dos mujeres, las mujeres estamos llamadas a unirnos, a reconciliar una ciudad, darnos la mano para sacarla adelante. Hoy mi llamado es gobernadora la necesito, necesito que nos unamos a sacar adelante esta ciudad que es la capital de este departamento, que tiene un problema histórico y que sola no voy a poder, así que el llamado es para todos, dejemos de odiar y empecemos a construir una ciudad maravillosa que está saliendo adelante”.