Ministerio de Salud cuestionó atraso en pago de la nómina de la Unidad de Salud de Ibagué

Luego de la circular emitida por la gerente de la USI en la que aseguró que debido a la falta de los recursos del gobierno nacional no fue posible el pago de nómina de diciembre.



"Conscientes de la necesidad del pago de salarios, para cumplir sus compromisos y financiar sus gastos personales y familiares, hemos acordado realizar el pago de la nómina de enero a más tardar el 22. No sería conveniente desde ningún punto de vista perder la oportunidad de ejecutar estos recursos y tener que devolverlos a la Nación", indicó la gerente por medio de una circular a sus empleados.

Por su parte, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, realizó un fuerte llamado a la gerente indicando una aparente falta de planeación, “se le exhorta a usted como gerente, dra. Jaramillo, que no continúe con la vulneración del mínimo vital de los empleados de la USI, y como consecuencia de ello se realice de forma inmediata el pago correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2024 con los recursos propios de la Empresa Social del Estado, los cuales se itera debieron ser presupuestados desde la anualidad 2023".

En respuesta de lo expuesto por Salas, la gerente de la USI aclaró que como entidad tenían los recursos necesarios para realizar la nómina de diciembre, “nosotros en un análisis consideramos que, si se cancelan las acreencias de diciembre como lo es el salario, al momento de recibir el dinero del Ministerio, que el año pasado no se alcanzó a recibir, no tendríamos deuda del año anterior y, por lo tanto, se podría estar ante la situación en la que la USI no los pueda ejecutar y los deba regresar".