Excandidato al Concejo de Ibagué se pronunció sobre accidente en el que está involucrado

El siniestro ocurrió el sábado en la noche, dejando a un joven de 21 años gravemente herido.



César Steven Núñez Méndez, excandidato al Concejo de Ibagué, es señalado como el responsable del accidente de tránsito en la Calle 37 con carrera Quinta de Ibagué, en el que un vehículo blanco marca Mazda 3, conducido por Núñez, colisionó contra una motocicleta de placas QRJ-66G, dejando herido al joven identificado como Camilo Eduardo Devia Montoya, quien se recupera en un centro asistencial.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, Núñez indicó que se encuentra pendiente de la salud del joven, “quiero manifestar a la opinión pública que me encuentro muy al tanto de la salud del joven Camilo Eduardo Devia Montoya y su familia; estoy en disposición de ellos para apoyar la recuperación del estado de salud de Camilo. Además, informar de que en el momento de los hechos fui requerido por las autoridades competentes y he estado presto a todos los requerimientos que me han solicitado”.

En las últimas horas, se dio a conocer por versiones extraoficiales que el excandidato del concejo habría dado positivo en la prueba de alcoholemía, además se pudo establecer que las autoridades le impusieron dos comparendos por conducir en estado de embriaguez y por realizar maniobras peligrosas, al hacer un giro prohibido en la intersección de la calle 37. Además, como medida preventiva le fue retenida la licencia de conducción al joven.