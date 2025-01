Ingenieros de la alcaldía capacitaron a los 'Tapa huecos'

La semana pasada se hizo viral un vídeo en redes sociales en la que los influenciadores recibieron la visita del Secretario de Gobierno durante una de sus jornadas de trabajo en la ciudad.



Los jóvenes se han hecho famosos por llevar a cabo labores de reparación de calles, mejorando la malla vial en la ciudad, mientras generan contenido en redes sociales. El pasado martes estaban trabajando en el sector de la carrera Quinta con calle 60, en compañía de otros creadores de contenido provenientes de Cali cuando Leandro Vera se acercó para hacerles una serie de recomendaciones.

El secretario de Gobierno comenzó su intervención recordando a los jóvenes que, aunque realizaban una labor social, no contaban con los permisos necesarios para llevar a cabo estas actividades. Además, señaló que el vehículo utilizado para el trabajo estaba estacionado en la vía pública, lo cual era inapropiado y podría generar inconvenientes si no se tomaban las medidas pertinentes.

“Aquí no podemos entrar en una discusión en la cual tenemos que entender que hay que también atender las órdenes de la ciudad, me tienen un vehículo parqueado ahí, ustedes llegan y me ocupan el espacio, ¿Qué les va a pasar? les va a llegar la autoridad”, indicó Vera.

A pesar de las observaciones, el Secretario de Gobierno expresó su satisfacción con la labor que los influenciadores estaban realizando, reconociendo su buena intención. Sin embargo, resaltó la necesidad de llevar a cabo estas iniciativas de manera más organizada y conforme a la normativa, “les agradecemos muchísimo que ustedes vengan y nos pongan en esa tarea de identificar cuáles son las problemáticas de la ciudad. Creo que hace una tarea muy importante a nivel nacional, pero aquí tenemos que tener claridad de unas cosas. Primero ustedes me están arriesgando acá en la vía, están recaudando plata, ¿Quién tiene permiso aquí para recaudar plata? Cuidado con esas cosas porque son oportunidades”.

Vera estuvo acompañado de ingenieros, quienes instruyeron a los jóvenes en técnicas adecuadas para el reparcheo de calles y pavimentación con asfalto.