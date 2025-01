Hurtado afirma que la Gobernación no podrá construir el viaducto de Mirolindo

El exalcalde de Ibagué, por medio de un video, dio a conocer los supuestos motivos por los cuales la obra no podría ejecutarse.



En días pasados, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz aseguró que estaba comprometida con la realización del Viaducto de Mirolindo, un proyecto de infraestructura vial que busca descongestionar el tráfico vehicular de esta zona. Al respecto, Hurtado afirmó que esta obra no sería posible de realizar.

“La Gobernación anunció que va a intervenir el Viaducto de la Glorieta de Mirolindo, pero su pronunciamiento que se ve como una solución vial para la ciudad, aunque quisiéramos, normativamente esto no podrá llevarse a cabo. Al invertirse estos recursos, podrían causar sanciones penales y disciplinarias a la gobernadora, nada grave, apenas un detalle técnico que cualquiera pasaría por alto”, afirmó el ex mandatario.

De igual forma, Hurtado indicó que el proyecto no estaría incluido en el Plan de Movilidad del municipio establecido por decreto, “el Viaducto en mención no está incluido en el Plan Maestro de Movilidad adoptado mediante el decreto 0835 de 2022, ni el Plan de Ordenamiento Territorial, minucias legales que no se podían pasar por alto por parte de la gobernadora. No se nos ocurra suponer que la Gobernación del Tolima con pleno conocimiento de la normatividad esté improvisando o peor aún, cañando para mentirle a los ibaguereños y dejar mal parada a nuestra mandataria”.

Finalmente, señaló que estos inconvenientes se deben al aparente desconocimiento de los funcionarios departamentales sobre la normativa de los municipios, “este proyecto es necesario, pero la normatividad vigente lo impide, dada la poca o nula coordinación entre los funcionarios de la Gobernación del Tolima con los municipios, provocan estos retrocesos e improvisaciones por parte de la Gobernación que impiden el desarrollo de las regiones”.