Gremios Económicos del Tolima rechazan el paro de busetas en Ibagué

Desde la entidad manifestaron que las vías de hecho no son el camino para resolver las diferencias existentes entre la administración municipal y algunos representantes del gremio.



De acuerdo con Efraín Valencia, presidente de los Gremios Económicos del Tolima, los empresarios han solicitado que se busquen espacios de diálogo a través de mesas técnicas y de trabajo, donde se puedan abordar los temas de manera efectiva y evitar la afectación de la ciudadanía.

“Hemos manifestado en una carta precisamente para enviársela a la alcaldesa y a los organismos, porque la posición que hay desde los Gremios es que no se comparte esa situación. Les estamos pidiendo que se busquen espacios de contestación y no a través de las vías de hecho. Que se hagan las mesas que están trazando y que se revise tema a tema y que en caso de que se requiera, nosotros estaríamos en disposición de los Gremios de acompañar el proceso y demás pero que no se lleve a cabo esa situación porque primero, pues que las vías de hecho no son el camino ni nada. Segundo, generan una afectación y un impacto en la ciudadanía”, afirmó Valencia.

Según el presidente de los Gremios, las protestas acompañadas de bloqueos en las calles, impactan negativamente la cotidianidad de los ciudadanos, dificultando el acceso a servicios esenciales como la educación, atención médica y el trabajo. Además, señalan que este tipo de movilizaciones generan un impacto económico considerable en la ciudad, especialmente en sectores como el comercio, restaurantes y otros servicios, que han experimentado una caída de hasta el 80% en su actividad durante los días de paro del año anterior.

“Desde el punto de vista económico ya las encuestas que se han hecho desde Fenalco y otros gremios por ser una ciudad que principalmente tiene un enfoque en servicios, comercio, restaurantes, las afectaciones son entre el 70% y el 80% de un día normal porque la gente ya se resguarda, se volvió temerosa de las protestas. Entendemos que hay unas diferencias y las respetamos. Los propietarios de bus, que entiendo, son los organizadores de la protesta, tienen unas diferencias y ellos también son empresarios y todo pero las vías de hecho no son el camino”, indicó Valencia.

Los Gremios Económicos enfatizaron en la necesidad de modernizar el sistema de transporte de la ciudad, un proceso con el que están de acuerdo, pero que debe realizarse a través de mecanismos que no perjudiquen a la población ni a la economía local.

Hemos presionado a la administración municipal porque estos son unos recursos que el 70% son de la nación, el 30% son de la administración municipal y es el proyecto más grande que tiene la ciudad, más de medio billón de pesos, entonces si nosotros dejamos o se incumple, corremos el riesgo de que la nación le quite los recursos a la ciudad y hay temas que son muy importantes como por ejemplo la malla vial, los paraderos, los semáforos, es algo que estamos pidiendo, entonces nosotros también hemos exigido a la alcaldía desde los gremios no ahorita sino desde que estaban los resultados, que agilizaran ciertos temas del sistema estratégico porque son muy importantes”, enfatizó Efraín Valencia.

Finalmente, los gremios ofrecieron su apoyo para acompañar las mesas de negociación y abrir canales de comunicación con el gobierno nacional, instando a evitar nuevas protestas que afecten la actividad empresarial y la estabilidad social de la ciudad.