Ibagué se lució en la apertura de la Copa Davis 2025

Las graderías del Complejo de Raquetas estuvieron llenas para vivir las emociones de los encuentros que dieron la bienvenida a un certamen sin precedentes.

Se dio apertura oficial a la disputa de los play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, certamen internacional que reúne a los mejores deportistas de Colombia y Barbados en la modalidad de sencillos y dobles.

Los dirigidos por Alejandro Falla quedaron gratamente sorprendidos por el ambiente y la alegría que se transmitían desde las tribunas, algo que marca la diferencia como ciudad anfitriona. "Varios de los visitantes nos han dicho que nunca habían visto unos escenarios tan modernos y felicitan la gestión y el apoyo que hemos brindado a todas las disciplinas", afirmó la alcaldesa Johana Aranda.

En el partido inaugural entre Nicolás Mejía y Xavier Lawrence, el colombiano resultó ganador con parciales de 6-2 y 6-0. Posteriormente, Adriá Soriano perdió ante la raqueta número uno de Barbados, Darian King, con un resultado de 6-2 y 6-4.

"Nos sentimos siempre respaldados. Me habían dicho que esto se iba a quedar pequeño, no lo creía, pero cuando vi las filas para ingresar quedé sorprendido. Me deja sin palabras", manifestó Nicolás Mejía, deportista colombiano.