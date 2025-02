Los retos de Milton Restrepo como gerente de Ibagué Limpia

Restrepo expresó su satisfacción por liderar la empresa encargada de la gestión del aseo y la sostenibilidad ambiental en la ciudad.



“Este es un reto bastante bonito de construcción de ciudad. Agradezco a la alcaldesa Johana Aranda y, sobre todo, a Dios, por permitirme contribuir a mi tierra, Ibagué. Estoy convencido de que la sostenibilidad urbana y ambiental, junto con una supervisión eficiente del operador de aseo, Interaseo, será clave para lograr una ciudad limpia y ordenada”, afirmó el nuevo gerente.

En cuanto a sus metas para Ibagué Limpia, el gerente destacó tres objetivos fundamentales. El primero, la organización interna de la empresa, que permitirá una supervisión rigurosa y articulada con el operador de aseo, evitando retrasos que perjudiquen a los ciudadanos, “una mala supervisión o un retraso del operador afecta a los ibaguereños, y por eso buscaremos un diálogo constante para que todos ganemos".

El segundo objetivo es seguir avanzando en la construcción de la ciudad, en colaboración con la alcaldesa Aranda y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el gerente destacó la importancia de continuar con los proyectos de desarrollo urbano y sostenibilidad que aporten al crecimiento de la región, “Ibagué Limpia puede ser un articulador clave para convertir a Ibagué en una ciudad pionera en desarrollo urbano sostenible, no solo en el área de aseo, sino en otros proyectos que transformen nuestra ciudad".

Además, Restrepo destacó la importancia de fortalecer la cultura ciudadana, “quiero disculparme con los animalistas, ya que algunos se han incomodado con lo que llamé el 'Rottweiler de la limpieza'. Pero, como en la Secretaría de Gobierno logramos reducir la tasa de homicidios a la más baja de los últimos 20 años, ahora queremos replicar esa experiencia en el tema del aseo”.

Este enfoque busca recuperar la costumbre de sacar la basura a tiempo, el plan además de educación y sensibilización, incluye medidas más estrictas para sancionar a quienes no cumplan con la normativa, “vamos a trabajar con cariño, pero también con represión, para que aquellos que no quieran aprender entiendan que hay consecuencias. El Caza Cochinos, una estrategia exitosa de la anterior gerencia, se reforzará con sanciones económicas o trabajo social, con el objetivo de que los ciudadanos comprendan que sacar la basura a destiempo no es aceptable”.

En un esfuerzo por mejorar la relación con la empresa de aseo Interaseo y optimizar el servicio de limpieza en la ciudad, el gerente de Ibagué Limpia destacó las mesas de trabajo que se realizan a diario con la directiva de la compañía para corregir los errores cometidos en el pasado. Una de las grandes apuestas es convertir la basura en una fuente de energía limpia, se están explorando proyectos que permitan utilizar los residuos generados en las plazas de mercado para suministrar energía a los mismos mercados, contribuyendo a la sostenibilidad de la ciudad.

El nuevo gerente de Ibagué Limpia aseguró que continuará implementando las políticas y programas de sostenibilidad y aseo que iniciaron en la administración anterior, pero también innovará con nuevos proyectos para transformar la ciudad. Entre las estrategias que se mantendrán está la iniciativa de "Caza Cochinos" y "Papás Perrunos", que buscan promover la cultura ciudadana y el manejo responsable de residuos. Sin embargo, se presentarán propuestas innovadoras como el uso de material reciclado para reparcheo de vías y la creación de espacios educativos y tecnológicos sobre la transformación de basuras.

Finalmente, Milton Restrepo se pronunció tras las reacciones a su nombramiento y realizó un llamado a la oposición, asegurando que sus críticas siempre han sido orientadas a la mejora de la ciudad y no a ataques personales, “mi amor por Ibagué como ibaguereño no me lo van a quitar. Mis críticas siempre han sido constructivas, con la intención de que la ciudad avance. La oposición debe ser con propuestas y soluciones, no con ataques vacíos".