Milton Restrepo envío un mensaje a la oposición

El gerente de Ibagué Limpia se pronunció tras las reacciones que generó su nombramiento luego de ser crítico con la alcaldesa de Ibagué.



Restrepo aseguró que los señalamientos realizados a la mandataria nunca fueron personales, sino que estaban enfocados en mejorar la ciudad, “yo he sido crítico de lo que no funciona en la ciudad, llámese la alcaldesa Johana, o llámese Andrés Fabián, o llámese como se pueda llamar, ese criterio ideológico de amor por Ibagué como ibaguereño no me lo van a quitar. Sin duda, tengo que reconocer que son pocos los mandatarios que hacen un alto en el camino, reflexionan y corrigen y Johana Aranda tiene esa capacidad y entendió que la seguridad es un derecho ciudadano y que había que ajustar”.

De igual forma, el gerente destacó los esfuerzos realizados por Leandro Vera como Secretario de Gobierno, un cargo que, según él, demanda dedicación y trabajo constante. En este sentido, señaló que el aumento de delitos durante el 2024 fue una de sus críticas, pero celebró la reciente reducción significativa de algunos crímenes.

Leer: Los retos de Milton Restrepo como gerente de Ibagué Limpia

“Hay que ponerse las botas, uno no le puede exigir a la Policía que trabaje cuando uno no da ejemplo. Y yo creo que ese fue el éxito cuando estuve en la secretaría de Gobierno, en el gobierno de Andrés Fabián Hurtado. Esas fueron mis críticas, porque efectivamente había aumento de delitos, hoy comenzamos a ver una reducción significativa de algunos delitos que preocupaban a la ciudadanía. Hay mucho más por mejorar”, puntualizó Restrepo.

El gerente instó a la oposición a realizar críticas con propuestas y soluciones, “bienvenida la oposición, pero con solución o con alternativas, con propuestas, porque en la oposición creen que hacerle daño a Ibagué, es hacerle daño a Johana Aranda, cuando no quieren que haya inversión en los temas de soluciones viales. Entonces, un mensaje cariñoso a los opositores, si van a hacer oposición, háganla con altura, con soluciones, con propuestas. Para oposiciones ramplonas, dejémosle esa discusión al gobierno Petro, que entre ellos mismos se están matando, entre ellos mismos se están destrozando”.

Puede leer: Personería volvió al CAPA y esto fue lo que encontró

Finalmente, Restrepo expresó su optimismo sobre el futuro de Ibagué, destacando que la ciudad tiene la posibilidad de destacarse como pionera en desarrollo urbano, sostenible y en seguridad, “estamos liderados por una mujer con las mejores intenciones, que quiere avanzar en Ibagué, como también tenemos un departamento liderado también por una gobernadora, que dos mujeres pueden ser absolutamente exitosas a nivel nacional e internacional para que, como siempre lo he dicho, tengamos un Tolima para Ibagué y un Ibagué para el Tolima. Así que los opositores o cambian la estrategia de oposición o que se vayan para otra ciudad”.