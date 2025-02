¿Industrias Murelli se va de Ibagué? Esto es lo que se sabe hasta ahora

En la mañana de este lunes se conoció que la empresa se traslada a otra región, al parecer, debido a que no ha sido posible realizar la ampliación de la planta de producción.



Esta semana se conoció la foto de una valla, instalada en la entrada de Industrias Murelli, ubicada en la zona industrial Picaleña, donde se lee, “nadie es profeta en su tierra, Ibagué nos dijo no, migramos para Antioquia”. Al respecto, Jairo Acosta, propietario de dicha fábrica de rines para motocicletas, afirmó que la decisión se tomó, según él, tras esperar por un extenso periodo de tiempo la aprobación de permisos para la modernización de la fábrica.

“Desafortunadamente nos cansamos de luchar contra la maquinaria que maneja las entidades aquí, no fue posible conseguir una licencia como corresponde en el marco de la legalidad para un lote que tenemos ahí de 8.400 metros que se compró hace 15 años para ampliar la fábrica y generar unos 150 empleos fijos y no fue posible”, manifestó Acosta.

Al respecto, la secretaria de Planeación, Daniela Cabrera señaló que desde su cartera no otorgan permisos, ni licencias de construcción, aclarando que estas son competencias exclusivas de las curadurías urbanas. Desde 2019, no se ha recibido ninguna solicitud de parte del propietario del inmueble donde se encuentra Industrias Murelli.

“Sin embargo, pudimos encontrar diferentes pronunciamientos por parte de la Secretaría desde el 2016 a dicha fecha en donde se le comunica de manera clara y específica cuál es la norma aplicable y dentro de dicho pronunciamiento se le hace la marcación del plano topográfico en donde se le establece las afectaciones como lo son la vía nacional en el frente de su predio, lo cual necesita un retroceso de 30 metros desde el eje de la vía y en parte posterior un retroceso por la vía férrea nacional de 20 metros”, indicó Cabrera.

En oficio de 2016, afirma que el índice de ocupación permitido para el inmueble es del 30%, lo que significa que no podrá desarrollar el 80% o el 100% del predio, como se ha manifestado en medios. Para aumentar este índice a un 50%, sería necesario que el predio se constituya como parque industrial, lo cual no es viable debido a que no cumple con el requisito de tener al menos seis hectáreas.

De igual manera, la funcionaria enfatizó en que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2014 establece además la obligación de destinar un porcentaje del predio a parques, zonas verdes y equipamientos, en cumplimiento con la normativa constitucional. Cabrera indicó que todas estas condiciones han sido comunicadas de manera clara al propietario, y que la administración está dispuesta a escuchar las necesidades de la ciudadanía, siempre en cumplimiento de la legalidad.

Por su parte, Carlos Hernando Enciso Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, manifestó su deseo en que la empresa no abandone la ciudad, asegurando que aún se está a tiempo de que no se traslade y no se vean afectadas las familias que actualmente laboran allí.

En ese sentido, Enciso afirmó que el caso está siendo revisado con los representantes de los Gremios Económicos y el Concejo Municipal y que a través del diálogo se pueda evitar la pérdida de más de 100 empleos. Finalmente, indicó que espera reunirse con la Alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, para buscar alternativas que sean pertinentes y den solución a este tipo de situaciones.

“En el caso de los Gremios, con la Cámara de Comercio, con los concejales y la misma administración municipal, es que el señor Jairo mantenga su inversión en la ciudad. Se va a hacer una mesa técnica el día viernes para revisar de manera detallada todos los componentes normativos, para buscar las alternativas que permitan que él pueda continuar con su inversión y no tenga que desplazarse a otra región del país”, afirmó Efraín Valencia, presidente de los Gremios Económicos del Tolima.

Finalmente, Valencia manifestó que desde los gremios se está trabajando en acciones que permitan inversiones reales y efectivas en la ciudad, al acelerar los trámites en las diferentes dependencias, “venimos trabajando y construyendo con los diferentes actores lo que se ha denominado la mesa de trámites o la ventanilla del inversionista, para que precisamente pueda haber una atención más eficiente, una atención óptima al empresario y no opte por este tipo de decisiones. Al empresario se le debe atender rápido, se le debe dar solución, se le debe buscar las facilidades para que se hagan los negocios en la región”.