Milton Restrepo responde a las acusaciones del concejal de Ibagué Jorge Bolívar

En medio de una rueda de prensa el gerente de Ibagué Limpia se despachó en contra de Bolívar asegurando que sus hijos no son cuestionados por presuntos casos de acoso sexual.



En días pasados el concejal del Partido Conservador, Jorge Bolívar demostró su disgusto tras el nombramiento de Milton Restrepo como gerente de Ibagué Limpia, asegurando que habría tratado mal a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, incluso llegando a irrespetarla.

“Vemos que la actitud de la persona que llega a direccionar a Ibagué Limpia, es la de una persona que se refirió de manera peyorativa y discriminatoria a quien hoy dirige la ciudad. Lamentable el mensaje que están mandando es que traten mal a la alcaldesa para que sea contratada en la Alcaldía de Ibagué”, afirmó Bolívar.

Al respecto, Restrepo no se quedó callado y le respondió al cabildante, indicando que nunca le faltó el respeto a la mandataria, “si algo he tenido yo es que he respetado a las mujeres y uno arranca dando ejemplo en casa, ustedes nunca han visto en mi familia que tenga hijos cuestionados, que tengan que salir del país porque tienen denuncias en la Fiscalía por presuntos acosos sexuales. Por ahí arranca el respeto a las mujeres ibaguereñas”.

Finalmente, el gerente manifestó que estaba de acuerdo con Bolívar, “totalmente de acuerdo, a las mujeres hay que respetarlas, pero el ejemplo arranca por casa. Acá no tenemos hijos sindicados o presuntamente vinculados con delitos sexuales hacia las mujeres”.