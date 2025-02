Gerente de Ibagué Limpia se pronunció sobre la empresa Ocobos

En un contexto de incertidumbre sobre la prestación del servicio de aseo en Ibagué, Milton Restrepo expresó sus preocupaciones respecto al cumplimiento de las normativas establecidas en el Decreto 1077.



En medio de una rueda de prensa, el gerente de Ibagué Limpia se refirió a una nueva empresa que pretende prestar el servicio de aseo en la ciudad, sin embargo, fue enfático en afirmar que aunque algunas empresas parecen cumplir con los requisitos, aún persisten muchas dudas sobre la efectividad de su operación.

“La empresa que uno diría está cumpliendo con la normatividad, dónde están prestando el servicio, cuántos carros tienen, de acuerdo al decreto 1077, efectivamente están uniformados, sus tarifas son realmente claras, prestan el servicio de aseo en toda la ciudad de Ibagué, están identificados los camiones”, afirmó Restrepo.

De igual forma, envió un mensaje contundente al gerente de la empresa Ocobos, destacando que si la empresa desea seguir operando, debe hacerlo de acuerdo con la ley, advirtiendo que, de no ser así, se tomarán las acciones judiciales correspondientes.

“Si quieren pescar en río revuelto, pues nos vamos a volver también supervisores ciudadanos para que las empresas que hoy, en la libre competencia que existe en Ibagué y en cualquier ciudad, lo hagan en el ejercicio de la normatividad. Si lo van a hacer, háganlo bien; si no, aquí tiene usted los peores enemigos con las acciones judiciales para que no vaya a frustrar la expectativa de la ciudadanía”, puntualizó el gerente.



Finalmente, Restrepo destacó la importancia de la supervisión ciudadana en este proceso, invitando a la comunidad a unirse en el control del servicio y a denunciar cualquier irregularidad: “No vamos a permitir que los ciudadanos ni sean estafados, ni sean burlados a través de pescar en un río revuelto por algunas problemáticas que se haya tenido el año pasado en la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Ibagué”.