Instalan mesa técnica para dar solución a problemas del colegio Mariano Melendro

El pasado jueves en la mañana la Personería de Ibagué y la administración municipal se dieron cita para hablar sobre diferentes problemas en las institución.



De acuerdo con Educardo Espinosa, Personero de Ibagué, luego de realizar una visita a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Mariano Melendro, evidenciaron algunas falencias en el Programa de Alimentación Escolar, la falta de salones para atender a más de 140 estudiantes, arreglo de unidades sanitarias, ⁠falta de agua potable y la invasión de terrenos del colegio por particulares, por lo cual decidieron instalar una mesa técnica para poder solucionar dicha problemática.

“Lo primero, la evidente escasez o falta de espacio, de aulas, y lo evidenciamos ayer, no es posible que estén los muchachos recibiendo clases en la biblioteca, no es posible que estén recibiendo en un depósito, pero no es fácil que los muchachos estén recibiendo clases y que a espalda de ellos haya un poco de bultos de arena, de cemento, de concentrado, o sea, no son condiciones óptimas para la educación”, afirmó durante su intervención el personero.

De igual forma, Espinosa indicó que otra de las grandes problemáticas estaría relacionada con la infraestructura del plantel educativo, así como la falta de agua potable, “preocupante para nosotros como Personería, y más para los padres de familia, el tema del agua potable, no es posible que una institución educativa como esta que alberga gran cantidad de niños no tenga agua potable, los niños van y toman el agua de la llave, los niños que no tienen la posibilidad de tomar un agua, una gaseosa, entonces qué hacen, toman el agua de ahí, y por supuesto, esto tiene unas afectaciones en la salud”.

Además, el personero manifestó su preocupación por el tema del PAE, “el tema de la alimentación escolar les garantiza la permanencia en el colegio, porque es que van al colegio a almorzar, si no almuerzan en el colegio desafortunadamente en la casa no tienen cómo hacerlo, por eso el tema del PAE tiene que ser fundamental y tiene que ser el primer orden del día de la Secretaría”.

Finalmente, como resultado de la mesa técnica quedaron unos compromisos que esperan se puedan cumplir y que la Personería de Ibagué haga el respectivo seguimiento.

Por su parte, la administración municipal aseguró que se garantizará la cobertura del PAE a los estudiantes priorizados de todas las instituciones educativas de la ciudad, beneficiando a 24.630 estudiantes de colegios públicos este año.

Para asegurar una distribución eficiente, el proceso de selección se realizó en dos etapas con base en la información del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Al primer corte del 7 de enero, se identificaron 18.556 beneficiarios, quienes recibieron el servicio del 20 de enero al 14 de febrero. En el segundo corte, al 31 de enero, se amplió la cobertura a 24.630 estudiantes, quienes empezarán a recibir los alimentos desde el 17 de febrero.

“La alimentación de nuestros niños y jóvenes es una prioridad. Estamos trabajando para que cada vez más estudiantes accedan al PAE, garantizando calidad y cobertura en el servicio”, explicó la secretaria de Educación, María Isabel Peña.