Periodista de Ibagué busca concientizar sobre accidentes a través de emotivo video

La periodista Zayra Orjuela lanzó una campaña con la que pretende prevenir accidentes de tránsito que afecten a las personas mayores por la imprudencia de motociclistas.



Por medio de sus redes sociales, la periodista compartió un emotivo vídeo por medio del cual relata la historia de su madre, Elsy Artunduanga, quien el pasado 29 de julio de 2024, fue arrollada por un motociclista mientras cruzaba la Cuarta Estadio, en cercanías del Sena.

En el vídeo, participaron familiares y amigos de la víctima, quien debido al fuerte impacto que sufrió por culpa de un joven de 23 años quien conducía a excesiva velocidad, su cuerpo quedó en estado crítico, “aquí, el 29 de julio del 2024, mi vida y mi entorno cambiaron absolutamente. Hasta este punto, mi mami fue lanzada por un joven de 23 años que conducía su motocicleta a exceso de velocidad. El cuerpo de mi mami, por dentro y por fuera, quedaron en estado crítico. Familiares y amigos nos unimos para pedir por el bienestar de mi mami”, relatan en el vídeo.

Finalmente, los familiares y amigos de Elsy enviaron un contundente mensaje para conducir con responsabilidad en las vías, “ser joven no significa arriesgarse sin pensar en los demás. Y ser adulto no significa hacer lo que quieras. ¡Detente! ¡No te lleves más vidas! ¡Por velocidad e irresponsabilidad en las vías! Hoy, represento a miles de personas que no tuvieron la oportunidad de contar su historia con vida”.