Identifican a la mujer que murió al caer de un quinto piso en la Arboleda del Campestre

Un fuerte ruido escucharon los habitantes del conjunto Payandé en la Arboleda del Campestre, el estruendo hizo que los residentes salieran a sus balcones y presenciaran una dolorosa escena: Una mujer en el piso que habría caído desde el quinto piso.

Las autoridades investigan la muerte de Viviana Angélica Quirós Sánchez, de 35 años de edad. Su cuerpo fue hallado en el andén del primer piso de la torre seis en la noche del martes. Las versiones preliminares apuntan a que posiblemente Quirós Sánchez saltó al vacío desde una de las ventanas del apartamento del quinto piso donde residía con su pareja sentimental y parte de su familia.

Al parecer, es un caso de autoeliminación, sin embargo, algunos testigos contaron en el lugar de los hechos que uno de los hijos de la mujer habría hecho algunos señalamientos, sin embargo, el caso es materia de investigación.

Viviana Angélica Quirós Sánchez minutos antes estaba con su compañero sentimental, no obstante, terminó sin vida.

Aunque al sitio arribó una ambulancia, los paramédicos informaron que el corazón de la ciudadana no latía. El cuerpo fue cubierto con una sábana mientras agentes de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaban el levantamiento del cadáver.

“La Policía Metropolitana de Ibagué se permite informar que a las nueve de la noche aproximadamente, en el conjunto Payandé de la Arboleda del Campestre se presenta un presunto suicidio de una mujer de 35 años de edad, quien al parecer, se arroja del quinto piso de su apartamento”, refirió el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metib.

Último mensaje

Horas antes del deceso, Viviana publicó un emotivo mensaje dedicado a su hija: “No Soy la mejor madre, pero hija la amo con toda mi alma, usted y mis hijitos son por los que no me he dejado derrotar por esta vida que me patea todos los días. Pero como les he enseñado hijos.... valienticos , siempre guerreros”.

