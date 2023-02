¡Noche aterradora en Ibagué! Ladrones armados encañonaron a varios clientes de reconocido restaurante

La integridad de un grupo de amigos estuvo en peligro cuando un hombre les apuntó con arma de fuego, mientras departían en un restaurante de Ibagué.



Un hecho delictivo se presentó en la ciudad de Ibagué, en un restaurante ubicado en Piedra Pintada llamado Sésamo Burger, los clientes fueron atracados por un delincuente en horas de la noche del pasado miércoles 15 de febrero.

Un hombre llegó hasta el lugar con el arma en la mano y amenazó a un grupo de amigos para que entregaran sus pertenencias, el cual, se llevó dos morrales y un bolso, según se estimó, valorados en $1.500.000.

De acuerdo con la versión de uno de los testigos, "Estábamos compartiendo con unos amigos, cuando de un momento a otro ingresó el ladrón con un revólver en la mano, arrebatándonos los morrales y el bolso."

Y agregó que, "fue un momento de angustia el que vivimos por algunos segundos que duró el atraco. Ya no se puede estar tranquilo en esta ciudad".

El presunto ladrón junto a su cómplice, que lo esperaba a las afueras del restaurante, escaparon del sitio en una moto, según indicó Andrés Forero, una de las víctimas.

Lea también: Pillan a sujeto arrojando “pelotas” en cárcel de Picaleña: lo que iba dentro dejó en shock a policías

¿Qué se robaron?

Entre los elementos hurtados de los bolsos que se llevaron, había unas gafas de $800.000, efectivo de $300.0000, unas candongas de oro de aproximadamente $500.000, según indicaron los perjudicados.

¿Qué pasó después del robo?

Forero señaló que de inmediato llamó a la línea de emergencias 123, llegando el cuadrante 15 minutos después al restaurante. Durante la atención del contratiempo, los uniformados solicitaron al establecimiento comercial el acceso a las cámaras de seguridad, siendo algo difícil su respuesta, debido a que el dueño del lugar estaba en Neiva. A su vez, las autoridades continuaron con la investigación de más imágenes captadas por otras cámaras de la zona. Cerca de una hora duró la indagación, junto con la comandante del CAI.

Inconvenientes con la denuncia

De acuerdo al testimonio de los afectados, no se pudo realizar la denuncia en el momento, ya que el aplicativo de la Fiscalía no funcionó, pero tampoco lo han logrado desde entonces.

“Es una tragedia, hemos estado toda la mañana en ese intento. Primero nos solicitan un montón de información personal, información de testigos, luego no nos permite seguir avanzando como para relatar los hechos…”

El robo se convirtió en un tema viral en la ciudad, por lo que el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué se comunicó con Andrés Forero, quien le advirtió que han dispuesto de un miembro de la Sijin, para tomar la acusación de manera presencial.

“Ahí uno logra entender por qué los ciudadanos no denuncian. Es que es supremamente complicado, un enredo, un montón de solicitudes, que a la larga cuando el monto no es tan alto, la gente prefiere no decir nada y ahí va quedando el registro”, expresó el ciudadano.

Polémico trino de Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué

Tras la difusión de la noticia en medios de comunicación locales, el secretario de Gobierno municipal se refirió al incidente, afirmando que no había denuncia sobre lo ocurrido, que el presunto hurto solo eran dos bolsas de mercado y que la Policía de Ibagué había actuado rápidamente para individualizar a los bandidos.

A lo que, Andrés Forero opinó en redes sociales que sería un “insulto a la víctima, tratar de desestimar la gravedad de los hechos”.

“No sé qué resulta peor. Sí que uno no pueda salir a un restaurante sin temor a que lo encañonen y lo atraquen o que el responsable de la seguridad en la ciudad salga con estas fantochadas de mal gusto.

El hecho de que no nos hayan despojado de las autoridades o las marcas que usa su jefe Andrés Fabian Hurtado, no implica que el hecho haya sido menos grave.

Aun cuando se hubiera tratado de bolsas de mercado (lo único que por cierto no se llevaron) no hace que resulte menos delicado que hubieran puesto en riesgo nuestra integridad al apuntarnos con un arma de fuego.

¿Qué tenía que haber pasado para que en su umbral de gravedad el hecho revistiera mayor atención, que nos hubieran herido, que nos hubiera matado?

No, señor Milton Restrepo, discúlpeme, pero que usted minimice o desestime nuestra denuncia no va a hacer que la seguridad de la ciudad mejore.

Le exijo como víctima que nos respete y como ciudadano que haga lo que tiene que hacer, para lo que le estamos pagando los ibaguereños.” escribió.

Sin embargo, luego de esclarecer el suceso, el mismo jefe de la cartera de Gobierno de la capital tolimense le respondió y le ofreció excusas, debido a que publicó lo que tenía de detalle en primera instancia. A su vez, según Forero, la Alcaldía de Ibagué muestra la disposición de ayudar para interponer la denuncia.

Los uniformados investigan este caso para dar con el paradero de estas personas.

“Independientemente que hayan sido mil pesos o 10 millones, el hecho que haya sido en un establecimiento comercial, que nos hayan intimidado con un arma de fuego, es un tema que debería revestir toda la atención y el cuidado por parte de las autoridades.”

Además: (Video) Tremendo robo a mano armada en pleno Centro de Ibagué ¡Lo dejó 'viendo un chispero'!

Otro robo durante la noche

Información extraoficial da cuenta de un segundo robo en un establecimiento comercial de Ibagué, en la noche del 15 de febrero. En un grupo de seguridad del barrio Piedra pintada se relató otro episodio de hurto en la calle 49 con carrera Quinta, donde el dueño del negocio terminó lesionado por tres hombres que llegaron al lugar, a bordo de un carro.

MÁS NOTICIAS

Revelan la identidad del sindicado asesino de tres hombres en el Tolima: era el terror en el Departamento

[Video] En menos de 10 segundos ladrón le robó cadena de oro a un hombre en Ibagué

No se dejó robar: ibaguereño persiguió a ladrón con arma en mano para recuperar su bicicleta