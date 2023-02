Capturado kinesiólogo por delitos sexuales: abusó de una paciente de 22 años

La consulta para una mujer que requería los servicios de un reconocido kinesiólogo de Ibagué terminó siendo una pesadilla, debido a que el sujeto la habría abusado.

El hombre fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria.

Abuso en consulta

En noviembre del año pasado, una mujer de 22 años de edad, denunció ante las autoridades y a la opinión pública que el kinesiólogo Uriel Zapata Ruiz, la abusó sexualmente en plena consulta.

La víctima buscó a Uriel Zapata debido a que tenía un dolor muy fuerte en una de sus manos. El kinesiólogo, que tiene su consultorio en el barrio Cutucumay, habría aprovechado su profesión para cometer actos sexuales violentos contra la joven.

“Fui por un dolor en la mano y él me dijo que ese dolor estaba asociado a un problema en mi espalda, por lo que me ofreció hacerme un masaje terapéutico, situación a la que accedí confiando en su profesionalismo. Me pidió que me desvistiera porque según él habría mejor valoración así y posterior a eso me hizo acostar boca abajo. Una vez en esa posición, me dijo que me pusiera boca arriba; le dije que no, porque sentía pena, pero me insistió en que me pusiera una toalla, una vez me volteé, me quitó la toalla y empezó a manosearme, fue muy horrible ese momento”, aseguró la joven a medios locales.

Al sentirse agredida sexualmente, denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

“Me sentí abusada y muy afectada por esta situación, así como me pasó a mí le pudo haber pasado a cualquiera, por eso, si hay más víctimas de este señor las invito a que denuncien”, dijo la afectada.

Las autoridades iniciaron el proceso investigativo y el lunes, unidades del CTI de la Seccional Tolima detuvieron a Uriel Zapata Ruiz por el delito de acto sexual violento. Para las autoridades, el individuo atendía a sus pacientes en un consultorio improvisado dentro de su morada en Cutucumay, zona donde lo capturaron, además, tiene otro proceso similar en su contra en otra ciudad.

Para el ente investigador, Uriel Zapata presuntamente, le hizo tocamientos de índole sexual ejerciendo la fuerza física sobre la paciente para poder doblegarla.

Uriel Zapata fue presentado ante un Juez con Función de Control de Garantías que le dictó medida de aseguramiento domiciliaria.

