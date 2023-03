¡Al acecho! Bandidos en moto y armados atracaron a mujer en Ibagué

Los videos de las cámaras de seguridad y el relato de la víctima del hurto de una cadena de oro muestra el modus operandi que están utilizando los delincuentes en Ibagué. Al parecer, este año se han disparado los hurtos de joyas.



Le pusieron el ojo y la robaron

Una mujer que paseaba su mascota por las zonas verdes del barrio Cañaveral fue el blanco de los ladrones en motocicleta que con arma de fuego la amenazaron y le robaron una cadena de oro.

“Unos cincuenta metros después de mi casa, un tipo se me mete a la mitad y me empieza a coger, a bajar la blusa y me queda mirando la cadena; lo empujo y lo empiezo a tratar mal porque me dio mal genio. El tipo caminó unos metros más y cogí a la perrita y me fui para que no me fuera a coger”, relató la víctima.

El individuo que tocó de manera indebida a la joven habría tomado una ruta de servicio público; sin embargo, minutos después cuando la víctima regresaba a su vivienda cerca a las piscinas, dos individuos en una motocicleta Crypton la miraron de manera sospechosa.

La joven sintió que la iban a robar, cogió su celular y se dirigió a una cancha de fútbol: “El sujeto se metió, empezó a preguntarme cómo se llamaba el barrio, que estaba buscando una etapa y se me lanzó con un arma de fuego. Se agachó a coger la perrita y me agaché, en esos momentos me cogió del cuello y me arrancó la cadena”, detalló la mujer.

Pese a los gritos pidiendo ayuda, nadie apareció para socorrer a la muchacha quien salió detrás de él.

“Nadie hizo nada, él se fue en su moto normal, en el video se ve la placa de la moto”, puntualizó.

Lo que dice la Policía

“No es una banda, son factores de oportunidad, actores criminales que se dedican al hurto para tener un beneficio económico, pero nosotros a través de la Seccional de Investigación Criminal, de las denuncias de la comunidad empezamos un proceso investigativo para poder identificarlos y dar con la captura”, manifestó el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

5:10 de la tarde ocurrió el hurto.

