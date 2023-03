Cerveza y machete: sujeto agredió brutalmente a su vecino sin razón aparente

El joven recibió las lesiones más graves en sus manos.



En el hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, permanece hospitalizado Jeison Asdrúbal Arévalo Contreras. Le han practicado varias cirugías y espera que hoy los médicos le realicen otro procedimiento quirúrgico en su mano. Desde que fue llevado al centro asistencial en una patrulla de la Policía Metropolitana de Ibagué no ha sabido nada de su agresor, debido a que una vez lo atacó, causándole heridas de gravedad y pérdida de sangre, se escapó y nadie lo ha vuelto a ver.

La agresión sucedió el lunes a la madrugada luego de que Arévalo Contreras le aceptó la invitación a su vecino conocido como ‘Número uno’ a tomarse unas cervezas.

De acuerdo con vecinos de la supermanzana 16 manzana dos del barrio Nueva Castilla, el agresor, quien aparentemente ya ha tenido problemas de convivencia en la zona, estaba tomando desde la tarde del domingo. Cuando Arévalo Contreras llegó a su casa, el hombre le ofreció un par de cervezas.

Pasaron las horas y llegó la madrugada y con ella el ataque violento del que fue víctima el ciudadano.

“La Policía llegó y alumbraba por las arroceras de donde sacaron al muchacho, tenía cortadas en la frente, machetazos. El señor estaba totalmente destrozado, se lo llevaron en la patrulla”, refirió una habitante.

Por su parte, la pareja sentimental de la víctima indicó que la vida del joven estuvo en riesgo debido a la gran cantidad de sangre que perdió por las heridas.

“Mi esposo me contó que el señor ingresó a la casa y él se fue a orinar a la esquina, cuando volteó lo agredió con el machete sin motivo, sin razón. La reacción de él fue huir, resguardando su vida. Un vecino salió y lo auxilió y el tipo se escapó. No sabemos por qué lo hizo, no tenemos respuesta”, refirió Luz Esperanza Marín Valencia.

Residentes de la zona le contaron a esta redacción que supuestamente, el individuo también agredió a la esposa.

“Dicen que la señora le abrió la puerta y él se ‘empelicula’, no sabemos si mezcló el alcohol con otra cosa porque para actuar de esa manera. El muchacho que no se mete con nadie y nunca ha tenido problemas con alguien por acá, solo decía ‘usted por qué me vuelve así’, herido cogió para el monte y el agresor escapó. Supuestamente, en el camino se encontró a la patrulla y les dijo a los policías que el problema estaba arriba. Hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó con él, se fue y no ha regresado”, manifestó la señora.

Denuncia

Según Luz Esperanza Marín Valencia, a través de la página de la Fiscalía General de la Nación instauró la denuncia, sin embargo, la Policía no ha ido a tomar testimonio a su esposo sobre lo sucedido.

“La Policía vino y lo dejó ahí. Necesitamos ubicar al señor porque no fue una cortada superficial, él está en mal estado y el señor Jair Fernando Ibagón debe responder”, indicó Marín Valencia.

DATO

Las personas que quieran ayudar a la pareja que lleva 11 meses viviendo en el barrio Nueva Castilla y según vecinos nunca han tenido problemas con nadie, puede comunicarse al 3209470348.

Jeison Asdrúbal Arévalo Contreras tuvo fractura en el codo derecho, tres falanges de la mano izquierda estuvieron comprometidas y está en proceso de reconstrucción. Además, en la cabeza tuvo dos heridas.

26 Años de edad, tiene Jeison Asdrúbal Arévalo Contreras.

