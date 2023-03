¿Cuál es la verdad? Familia de interno muerto en Picaleña exige respuestas

Contenido Exclusivo

Johnnathan Andrés Osorio Giraldo, alias ‘Pecoso’, ‘Pecas’ o ‘Paisa’, el interno del Coiba de Picaleña que murió dentro de la penitenciaría, no habría fallecido por una sobredosis. Según sus familiares se trató de una golpiza.

Este medio habló con Paola Andrea Esquivel, esposa del occiso, quien indicó que el Instituto de Medicina Legal les entregó un dictamen de necropsia en el que se indica que el deceso fue por una golpiza.

Golpiza



“Nosotros nos dimos cuenta porque a la mamá la llamó una prima a avisarle, por obvias razones la mamá me avisó a mí, pero hasta el momento el Inpec no nos ha dicho nada”, dijo Paola Andrea Esquivel, esposa de Osorio Giraldo.

Enfatizó la mujer que, según lo establece Medicina Legal, la muerte “fue por una golpiza que le habían dado, de sobredosis no fue. Ni un infarto, ni un preinfarto, lo que le dieron a él fue una ‘pela’ y eso fue lo que lo mató”.

Señaló Paola Andrea que al parecer el golpe lo recibió detrás de la cabeza, no tiene claro si fue con una varilla o un palo.

Pide explicación



Aseguró Paola Andrea Esquivel, que el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), “ni nos llamaron. Lo único es que cuando llamamos a averiguar si él estaba muerto, nos dijeron: “Ah, sí, él falleció anoche y tienen que ir a recogerlo a Medicina Legal” y ya. Se ‘lavaron las manos’, no nos dijeron nada, no nos han mencionado nada, nada más.

“Ahí en el dictamen de medicina legal dice: Muerte no natural. Él falleció el jueves en la noche y nos avisaron el viernes casi a mediodía, apenas pudimos ir por él el domingo y lo enterramos ayer (lunes)”, contó la viuda.

La preocupada mujer agregó que, “quisiera que el Inpec se pronuncie, merecemos una explicación, no es justo que él haya entrado allá vivo y nos lo hayan entregado muerto. Que no nos llamen, el Director no nos ha llamado a decirnos pasó ‘esto y esto’. Necesitamos que el Director se pronuncie”, puntualizó la mujer.

De parte del Inpec no recibieron ningún tipo de pertenencia de su familiar y en Medicina Legal les entregaron el certificado de defunción y ya.

La seguridad

Por último, señaló que no conocía sobre si su compañero sentimental tenía algún tipo de problema con otros internos del patio, “de más que creo que sí porque uno convivir tanto tiempo con gente crea problemas. Pero lo que haya sido, ¿dónde estaba la seguridad del Inpec? ¿dónde lo estaban cuidando?, así él haya tenido problemas, ¿cómo es que ponen a un interno a golpearlo? y, ¿dónde están los vigilantes?”, concluyó Paola Andrea.

DATO

‘Paisa’ llevaba cinco años detenido en el Coiba de Picaleña.

