Marisol no volvió del coma: heroína de la Defensa Civil del Tolima perdió la vida

Con tristeza, el director regional de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, informó el fallecimiento de Marisol Trujillo, voluntaria de la Institución, que ayudaba como enfermera de la ambulancia.



El funcionario añadió que en diciembre, su voluntaria sufrió un desmayo por lo que la hospitalizaron en un centro médico de la ciudad. “La internaron. Le descubrieron algo en el cerebro. Estuvo en coma y hoy (ayer) no dio más. Era una excelente persona”, dijo.

Es de recordar, que en noviembre de 2022, Marisol tuvo un accidente de tránsito en el sector de El Salado. En ese momento, ella contó que salió de su casa, situada en el barrio El Dorado, con destino a la Defensa Civil, pero a pocos metros de su hogar, cerca al supermercado Popular, una moto la cerró y ella por esquivar un hueco, terminó en el parqueadero del supermercado.

“La persona que conducía la otra moto, por esquivar el hueco me cerró. La parrillera, en medio del susto por no dejarse caer, me empujó con los pies. Perdí el control de la moto, choqué con un poste y volé. Caí bocabajo en el parqueadero. Empleados del Supermercado me ayudaron”, dijo.

Agregó, que por el golpe se había fracturado el tabique, perdió mucha sangre y que tenía esguince de tobillo, laceraciones y moretones.

“El golpe fue durísimo. Salí expulsada unos 50 metros. Me ordenaron 15 días de incapacidad”, expresó días después del siniestro.

