Ex del Desafío se quemó la mitad de su cuerpo y parte de la cara en accidente

Paola Santos, una exparticipante del reality del Desafío, contó que sufrió un fuerte accidente en su propia casa cuando se le presentó un percance con una chimenea eléctrica.

La joven narró que tuvo quemaduras de consideración en la mitad de cuerpo, algunas de ellas llegando a ser de tercer grado. Paola Santos es recordada por el país por haber participado durante el 2018 en el estreno de la nueva versión del Desafío Super Humanos de Caracol Televisión.

“Tenía mucho miedo en ese momento porque estaba la niña, el apartamento se me estaba prendiendo, entonces yo no sabía qué hacer: o me salvo yo, salvo a mi hija o salvo la casa”, comentó.

La también modelo contó en el programa La Red que todo sucedió hace un año, cuando realizaba varias remodelaciones en su casa, incluyendo la instalación de una chimenea eléctrica. Al momento de encenderla, el aparato le tiró una gran ráfaga de fuego directamente a su rostro, teniendo que ser remitida inmediatamente a un centro asistencial.

Y agregó que lo primero que se le prendió fue el pelo, teniendo también que quitarse la ropa que llevaba puesta, pues le quedó prendida y la lastimó.

“A mí me injertaron mi brazo, mi pierna y mi abdomen. ¿Y de dónde sacan ese injerto?, de tu propio cuerpo. A las piernas y brazos, incluso las partes que tienes más sanas le hacen como un raspado para armar los injertos, pero ahí viene lo otro, que peguen, entonces los injertos se pegan con grapas y son grapas en todo tu cuerpo”, señaló en el programa de televisión en donde la entrevistaron.

