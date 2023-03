Su 'mejor amigo' lo habría matado a puñaladas en Planadas: era un trabajador del campo

Un reconocido productor de cafés especiales y un joven trabajador del campo, perdieron la vida en hechos aislados, registrados en el corregimiento Gaitania y el casco urbano de Planadas, al sur del Tolima.

En ambos casos, los homicidios ocurrieron en riñas con arma blanca durante la misma noche.

Dos riñas

Esta redacción conoció de manera extraoficial, que a las urgencias del hospital centro de Planadas fue llevado Brayan Fierro, de 22 años de edad, el cual registraba una herida en el cuello, ocasionada con arma blanca en medio de una riña con otro sujeto, ocurrida en un establecimiento abierto al público en el casco urbano del municipio. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, este joven agricultor falleció.

Horas más tarde, en un establecimiento del centro poblado del corregimiento Gaitania, dos hombres sostuvieron una riña y uno de estos desenfundó un arma blanca y atacó a Javier Rubio Cruz, quien murió en el lugar de los hechos. A raíz de la agresión, un hijo de la víctima reaccionó y le causó heridas de gravedad al presunto homicida conocido como Ramón, el cual fue llevado a un centro asistencial, donde se recupera.

¿Lo asesinó un amigo?

En el caso de Brayan Fierro, esta redacción se comunicó con uno de sus familiares, quien dio a conocer que él no tenía peleas ni problemas con nadie. Asimismo, dijeron que aún no tienen mucha información acerca de las circunstancias de su muerte; sin embargo, les informaron que el presunto homicida sería uno de sus mejores amigos, con el cual acostumbraba a salir los fines de semana. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el homicidio de este joven de 22 años que desempeñaba labores propias del campo.

Cafetero reconocido

En cuanto a la muerte de Javier Rubio Cruz, este medio dialogó con algunos habitantes de Planadas, quienes lamentaron el fallecimiento de este reconocido cultivador de cafés especiales, el cual se destacó durante varios años en concursos a nivel nacional gracias a la calidad de los microlotes que producía en su finca El Líbano, ubicada en la vereda Puerto Limón del corregimiento Gaitania.

En 2013, su producto estuvo en las tiendas Orígenes de Juan Valdéz por ser un café especial de origen único. También participó en otros eventos a nivel nacional y el último en el que estuvo representando a los cafeteros del sur del Tolima junto a otros cultivadores, fue en el Séptimo Concurso Nacional de Calidad: ‘Colombia, Tierra de diversidad’, realizado el año pasado en Neiva, donde alcanzó a clasificar a la Ronda Internacional de Catación.

