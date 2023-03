[Imágenes] Monumental trancón en importante vía del Tolima debido a fuerte choque entre camiones

Atención que a esta hora se conoce que la vía que conduce entre Cajamarca e Ibagué se encuentra altamente congestionada, por cuenta de un estrepitoso accidente de tránsito, en el sector de Coello.



De acuerdo con APP GICA S.A, la carretera se encuentra cerrada debido al choque entre dos tractocamiones, por lo que personal de Concesionaria y policía Nacional ya se encuentran atendiendo la situación

Si bien aún no se conocen mayores detalles, medios de comunicación locales aseguran que el impacto, por fortuna, no dejó personas heridas ni fallecidas. No obstante, como se puede evidenciar en los videos que ya circulan por redes sociales, las pérdidas son económicas, toda vez que parte de los productos que transportaban, quedaron esparcidos en el suelo.

Se especula que al momento del accidente, se presentaban fuertes lluvias, lo que pudo haber precipitado que este hecho ocurriera.

Noticia en desarrollo…

