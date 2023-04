Sexta Brigada del Ejército Nacional: 90 años protegiendo a los tolimenses

Se conmemoraron ayer los 90 años de creación de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, unidad que se ha destacado por ser una de las mejores del centro del país gracias a su invaluable labor por la seguridad de los tolimenses.

Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, envió un saludo especial a los hombres y mujeres que integran la Sexta Brigada: “Es un saludo de reconocimiento y orgullo por esa incansable labor que realizan. Dios los bendiga”, refirió el comandante general.

Cabe recordar que la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fue creada mediante decreto el 21 de abril de 1933, siendo presidente de la República, Enrique Olaya Herrera y el Ministro de Guerra, Carlos Enrique Gaviria. Esta unidad conduce operaciones militares, bajo el concepto conjunto, coordinado, interinstitucional orientando los esfuerzos a la protección de la población civil, la infraestructura crítica y económica del estado en el departamento del Tolima, con un enfoque diferencial sobre la población, territorio, para neutralizar las amenazas y los factores de inestabilidad, focalizados en la captación ilegal de recursos de las economías ilícitas.

Tiene bajo su mando los Batallones de Infantería No. 16. No. 17 y No. 18, también el grupo Gaula Militar Tolima, el Batallón de instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento en el de Piedras, y el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate, unidades tácticas que son las encargadas de garantizar la seguridad de los habitantes de los 47 municipios del departamento, ubicados en el centro, norte y sur del Tolima con bases ubicadas estratégicamente para cumplir a cabalidad la misión institucional. Está bajo el mando del coronel Carlos Darío González Villamil, quien tiene a su cargo a más de 3.600 soldados desplegados en la zona rural del Tolima y en los activos estratégicos del estado.

