“Fue un intento de homicidio”, madre de la niña atropellada por buseta en Ibagué: incapacitada

Asimismo, se conoció que pese a que la mujer habló con un cuadrante de la Policía no hizo nada y en el momento del accidente quedó captada una patrulla motorizada que también habría omitido la solicitud de ayuda a la menor de edad.



Los médicos de la Clínica Asotrauma le dieron siete días de incapacidad a la menor de 14 años de edad, que fue embestida por una buseta de transporte público de Ibagué. Aunque le dieron de alta, su progenitora la llevará hoy de nuevo al centro asistencial debido a un ganglio inflamado en la parte donde recibió el golpe.

Contexto: Conductor de buseta atropelló a jovencita de 14 años en Ibagué y “se fugó”: quedó malherida

Así fue el accidente

El sábado por la mañana, Luz Leidy Gallo recibió una llamada de una vecina, quien le informó que su hija había sufrido un accidente de tránsito.

La mujer se desplazó hasta donde estaba la pequeña y sin tener el apoyo del conductor involucrado y mucho menos de las autoridades, le tocó tomar un taxi y trasladarla por su propia cuenta a la central de urgencias de la Clínica Asotrauma.

Ese día, las dos hijas de Gallo, de 14 y 11 años se dirigían desde su casa en Nuevo Combeima hasta la vivienda de su abuela materna, pero cuando cruzaban la calle 93 en el barrio Jardín Santander, cerca a Reservas del Jardín, la mayor fue atropellada por una buseta que cubría la ruta nueve.

Aunque el chófer se bajó a mirar qué había pasado minutos después continuó su camino pese a que pasajeros y residentes del sector le dijeron que llevara a la jovencita a la Clínica Asotrauma.

“Mi hija no perdió la vida pero fue un intento de homicidio, porque él la golpea fuerte, sale y se va. Ella pasa la calle y el accidente es en toda la curva, cuando ella se va a subir el andén, la buseta gira con una velocidad grande porque viene en carrera con el de atrás, le pega y la bota”, relató Luz Leidy Gallo.

Según la mamá de la afectada, el conductor no auxilió a la adolescente: “El señor se baja y según el video dura cinco minutos ahí, la niña del susto lo mira y le dice que no pasa nada, él se va a devolver, pero el conductor de enseguida le dice que no la deje ir, que la auxilie y la revisen porque está atónita del golpe, pero él dice no pasó nada, ella está bien”, manifestó la señora.

La víctima habría caminado tres cuadras y se desplomó del golpe en la cabeza. Quedó inconsciente, al despertar llamaron a Luz Leidy Gallo, quien la llevó al centro asistencial donde empezó a vomitar.

¿Y la empresa?

Leidy Gallo utilizó las redes sociales para ubicar al conductor involucrado en el siniestro vial. A la clínica arribó el señor junto a la perito de la empresa Cotrautol.

De acuerdo con Gallo, tanto el chofer como la funcionaria de la empresa arribaron con un tono grosero, y el profesional del volante le iba a pegar a su esposo.

“Dijeron que solo iban a responder por los siete días de incapacidad, pero el problema es que omitió ayudar a mi hija señalando que la niña había dicho que estaba bien. Además, el agente de tránsito no me entregó el croquis. La vamos a llevar a Medicina Legal porque el médico nos indicó esto ya que el golpe fue duro y las secuelas pueden ser a futuro”, puntualizó Gallo.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

¡Entre las latas! Así quedó conductor tras brutal accidente en carretera del Tolima

Asesinaron a empresario de eventos en Espinal: era el representante legal de Corpoguamo

Revelan video clave en la muerte de Plinio, profesor atropellado por motociclista en Ibagué