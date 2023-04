Caso fue viral en redes: hincha enviado a prisión por arrastrar y atracar a una mujer

Miguel Ángel Valdés Legro fue conducido a la cárcel señalado de atracar con arma blanca a Norma Devia, quien estaba junto a su hijo, en un recordado caso, pues fue tumbada, arrastrada y robada por el hincha del Deportes Tolima, en la calle 44 con carrera Quinta del barrio Piedrapintada de Ibagué. El video se volvió viral y causó el rechazo por la violencia utilizada.



La decisión la tomó el Juzgado Séptimo de Control de Garantías, ante el cual fue presentado el hombre de 24 años de edad, en audiencia virtual por la delegada de la Fiscalía de la Seccional Tolima que le achacó cargos por hurto calificado y agravado, los cuales aceptó.

La captura

Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Ibagué capturaron a Miguel Ángel Valdés Legro en vía pública en la calle 100 con carrera Segunda, en la Comuna Ocho de Ibagué.

Los policías hicieron efectiva la orden de captura emitida por el Juzgado Quinto de Control de Garantías el pasado 21 de marzo, luego de un proceso de investigación en el cual fue plenamente identificado.

El vil atraco

En horas de la tarde del miércoles 1 de febrero pasado, Norma Julieth Devia recogió a su hijo de nueve años de edad, que estaba en una clase de ciclismo, para ir a comprar los útiles escolares, ya que al día siguiente entraba a estudiar.

Estaba en la calle 44 con carrera Quinta del barrio Piedrapintada, cuando al cruzar la carretera para montarse en su moto fue atracada: “Antes de recogerlo había retirado el sueldo. Dejé la moto sobre el carril subiendo, al regresar él me abrazó y me dijo ‘mami, vea ahí viene una gente del Tolima’. Le respondí, ‘tranquilo amor que no va a pasar nada’, pero lastimosamente la última persona que iba en ese grupo me vio, me dijo ‘páseme el canguro’ y me sacó una navaja”, detalló la mujer en ese momento.

El temor más grande que en esos momentos tenía Norma era que el ladrón estaba cerca de su hijo: “Mi miedo era tener a mi hijo al lado y al borde de la carretera, cogí el canguro y empecé a retroceder, empecé a apartarlo de mi hijo y forcejeamos, cuando caímos a la carretera grité, y le pedí el favor al conductor de la buseta que pasaba en ese momento para que me ayudara. Yo gritaba que me ayudaran, pero nadie me ayudó”, contó la afectada.

El sujeto que llevaba un frasco de pegante bóxer en sus manos, luego de cometer el atraco huyó del lugar, mientras la mujer quedó en el suelo.

Recordó la mujer que, “me fui a parar y no pude, me lastimé la rodilla, pero lo que más me dolió fue ver a mi hijo tan nervioso, no lo podía calmar ni controlar, estaba demasiado asustado, eso fue lo más difícil para mí. Luego la gente empezó a acercarse pero ya había pasado todo, ya no había nada que hacer”.

Por último agregó que, cinco minutos después arribó la Policía Metropolitana de Ibagué. Al parecer, el grupo de hinchas del equipo ‘vinotinto y oro’ estaba en cercanías del Estadio Manuel Murillo Toro en las exequias de la joven que murió al caer de un tractocamión. Y señaló que a los aficionados cuadras antes les quitaron armas blancas, pero el que la atracó guardaba la navaja.

DATO

Más de dos millones 100 mil pesos avaluó la víctima lo hurtado.

