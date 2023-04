¡Don Félix no aparece! Ya lleva casi un mes desaparecido tras recibir una llamada y salir de casa

Las autoridades entrevistaron a las personas que vivían junto a don Félix en cercanías al río Combeima, pero hasta el momento no tienen mayor información al respecto.

Los familiares y amigos de Félix Ramírez Falla, el adulto mayor que desapareció el pasado 10 de abril en un barrio de la comuna Once de Ibagué, hoy completan veinte días de búsqueda incesante en la zona urbana y rural de la ciudad.

Rosmira Ramírez, una de las tres hijas de don Félix, dio a conocer que junto a sus dos hijos no han parado ni un solo día de recorrer la ciudad y algunas carreteras para dar con el paradero de su ser querido.

No dejó rastro

Félix Ramírez Falla es un adulto mayor de 85 años de edad, reside en una vivienda del barrio El Bosque parte baja y a diario debe tomar medicamentos para la presión arterial y otras afecciones.

El lunes 10 de abril, cuando eran alrededor de las 10:00 a.m., recibió una llamada telefónica y al colgar, avisó en su casa que iría a hacer un mandado a la tienda de la esquina y salió con algo de prisa, no sin antes advertir que no se tardaría mucho.

Al llegar a la tienda, compró una botella de aguardiente, por lo que la mujer que lo despachó le preguntó que si tenía pensado ponerse a tomar tan temprano, pero don Felix respondió que él no bebía y que se trataba de un favor, así que debía irse rápido a entregar el trago que supuestamente le habían encargado.

Sobre el mediodía, dos horas después de que algunos vecinos del Bosque lo vieron caminando por las calles del barrio y comprando la botella de licor, otras dos personas le contaron a sus familiares que lo habían visto deambulando por la Variante, en cercanías al barrio la Florida, en la comuna 13 y desde esa fecha, nadie más ha dado alguna señal o información que permita encontrarlo.

No han parado de buscar

Los únicos dos nietos de don Félix que viven en Ibagué son los hijos de la señora Rosmira, quienes no

han parado ni un solo día de buscar a su abuelo por los barrios de la ciudad y por las carreteras aledañas.

A diario recorren la zona donde dicen que lo vieron por última vez y han ido hasta Cajamarca a bordo de motocicletas, pegando carteles y preguntando por él. También han realizado caravanas de hombres y mujeres en moto, con el apoyo de vecinos del Bosque parte baja.

Si usted ha visto a Félix Ramírez Falla o sabe donde se encuentra en este momento, puede comunicarse con su familia a los teléfonos celulares 3203246597, 3209286185, 3132771180 o al 3132768362.

La última vez que lo vieron iba deambulando por la Variante, a la altura del barrio La Florida.

