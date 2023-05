Capturan presuntos involucrados en atentado contra Secretario de Gobierno en Chaparral

Tras arduas labores de inteligencia, las autoridades dieron con el paradero de los posibles responsables de atentar contra la vida del funcionario en enero de este año. Ambos fueron enviados a la cárcel como medida preventiva.

Luego de cuatro meses de trabajo investigativo, la Brigada de Homicidios de la Fiscalía regional Tolima, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, capturaron y judicializaron a dos hombres que presuntamente están involucrados en el atentado al secretario de gobierno de Chaparral, Gustavo Fernando Gutiérrez Pacheco, ocurrido en enero de este año.

Los procesados, que fueron enviados a la cárcel como medida preventiva, son Jhon Fredy Oyola Torres, de 30 años, y Heriberto Padilla Rodríguez, de 40.

En un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que la captura de Oyola Torres se llevó a cabo durante un allanamiento a una vivienda del barrio Paraíso, de Chaparral, mientras que Padilla fue detenido en vía pública del barrio Pueblo Nuevo.

La Fiscalía, a través de un despacho de la Unidad de Vida, los señala de haber cometido,

según sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado tentado; porte

ilegal de armas de fuego y hurto calificado, estos tres delitos agravados, y receptación.

El atentado

El sábado 7 de enero de 2023 a eso de las 11:30 de la mañana, el secretario Gustavo Fernando Gutiérrez Pacheco, estaba afuera de su vivienda, en el barrio Carmenza Rocha, de esta población, cuando dos sujetos armados llegaron en una moto.

Uno de ellos se bajó y le disparó al funcionario en seis oportunidades. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue remitido al hospital del municipio y luego al Hospital Federico Lleras Acosta, donde los médicos lograron mantenerlo con vida. Una de las balas se le alojó en la cabeza.

La Fiscalía añadió que gracias a la realización de cotejo morfológico, procesamiento de imágenes de las cámaras de seguridad, retratos hablados, entrevistas a testigos directos, declaraciones juradas, extracción de información de equipos celulares y resultados balísticos, entre otras actividades, se logró identificar plenamente a dos de los tres presuntos responsables.

Al parecer, Jhon Fredy Oyola Torres fue el encargado de hacerle seguimiento a Gutiérrez Pacheco. El día de los hechos, las cámaras del sector lo captaron a las 2 de la madrugada rondando la casa del Secretario.

Por su parte, Heriberto Padilla Rodríguez, sería la persona que condujo la motocicleta y transportó al sicario, a quien aún siguen buscando las autoridades.

Es de recordar, que según indicó el alcalde Hugo Fernando Arce, el día de los hechos, el Secretario de Gobierno no tenía amenazas: “a mí no me comentó de amenazas contra su vida”, dijo.



Dato: La delegada fiscal indicó durante las audiencias preliminares, que Jhon Fredy Oyola Torres cuenta con anotaciones por falsedad en documento público y varias condenas vigentes por otros delitos contra el patrimonio. Por su parte, Heriberto Padilla Rodríguez tiene otra investigación por rebelión.

