“Todo es un montaje” Habló señalado de agredir a una pareja de esposos en el Jordán

Leonidas Arenas Madrigal, residente en la etapa I del barrio Jordán de Ibagué, que fue señalado por una pareja de vecinos de haberlos golpeado, entregó su versión de los hechos.

Según el ciudadano, en medio de la pelea, él también resultó herido. No obstante, reiteró que no agredió a ninguna persona, que por el contrario, para evitar problemas, se encerró en la vivienda de su propiedad.

“Los problemas con los esposos Tafur iniciaron hace más de ocho años. Los problemas son por los jardínes, porque a mí me gusta mantenerlos bonitos y ellos tiran piedras y desechos. Yo vivo en la zona hace más de 50 años y los vecinos me conocen”, dijo.

Respecto a la pelea que ocurrió la semana anterior, señaló: “Ese día una pariente de ellos (los esposos Tafur) me pegó con un palo en la cabeza. Yo me encerré en la casa y cuando mi hermana llegó, me convenció para que fuéramos a urgencias. Yo no quería ir. En el hospital me saturaron la cabeza”.

En diálogo con Q´HUBO, repitió varias veces que no agredió a sus vecinos: “todo fue un montaje para afectarme la imagen porque soy muy conocido. Ellos me tiran sátiras y a cada rato, le gritan a mi mamá que me denuncie porque supuestamente yo le pego a ella, pero eso es mentira. He recibido amenazas y hasta una vez intentaron secuestrarme”.

Comentó que denunció a sus vecinos en la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales y también por injuria y calumnia, ya que luego del agarrón, los esposos Tafur compartieron en redes sociales una foto de él en la que aseguraban que es una persona peligrosa.

Versión de los esposos

Según la pareja de esposos, José Yesid Devia Tafur y Gloria Esperanza Colorado, la semana anterior fueron agredidos por Leonidas Arenas Madrigal. “Él agarró un palo y me lo partió encima. Mi esposa trató de defenderme, pero el agresor la cogió a puños, patadas, del pelo y la tiró al piso”, dijo José Yesid, a quién le ordenaron 15 días de incapacidad. A Gloria, le ordenaron 12 días de incapacidad. Contaron que la pelea inició porque quitaron unas piedras que el vecino había puesto en el andén. Ellos también instauraron la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

