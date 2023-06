¡Adiós a un héroe! Murió soldado tolimense que participó en la Guerra de Corea: abuelito de influencer

En su casa, en el barrio El Bosque de Ibagué, rodeado de mucho amor y tranquilidad, falleció Eustaquio Vaquero, un héroe desconocido para muchos, pero todo un héroe de la Patria. Era el abuelo de un reconocido influencer ibaguereño.

En 1951, sin avisarle a su familia, Don Eustaquio partió para el otro lado del mundo a participar de la Guerra de Corea. “Tenía apenas 20 años y literalmente moría por la guerra, por el combate”, confesó Walter Vera, conocido como Ganzúa y Gorobeta.

Walter, fue el nieto mayor del Veterano de Guerra, aunque la relación fue más bien de padre e hijo.

“Yo le decía abuelito, pero él fue mi padre. Yo crecí con mis abuelos. Él fue mi referente y un hombre ejemplar. En la guerra ganó muchas medallas, entre ellas, una llamada ‘El Corazón Púrpura’ porque en medio de los enfrentamientos quedó herido, no obstante, tuvo la gallardía de rescatar algunas partes de los cuerpos de los compañeros que murieron en combate. Era uno de los combatientes más aguerridos”, señaló.

El humorista, añadió que la enseñanza más bonita que el abuelo le dejó fue no abandonar el barco por más dura que sea la marea. “Mi abuelo y mi abuela vivieron tiempos muy difíciles, pero solo la muerte los separó. Duraron más de 60 años de casados”.

Problemas de salud

En los últimos meses, los achaques de la edad empezaron a afectar cada vez más la salud del Veterano de Guerra. “Él estaba enfermito. Le estábamos dando medicinas. Cada vez que me despedía de él creía que era la última vez. Me alegra que la partida fue tranquila, no sufrió. Solo cerró los ojitos y se fue. Tuvo la muerte que muchos desean tener”, confesó el popular Ganzúa.

Las exequias del valiente soldado se llevaron a cabo en el cementerio San Bonifacio en medio de honores militares y mariachis.





Cifra: 93 años fue el paso del héroe por este mundo terrenal.

