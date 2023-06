La madre de J. F.E, el menor que duró una semana desaparecido y que finalmente fue hallado sin vida y en estado de descomposición en El Espinal, hace un llamado a las personas solidarias para que le ayuden a recolectar un millón 200 mil pesos que le faltan para las exequias de su hijo.

“El cuerpo está en Medicina Legal porque según nos han dicho, no han podido cotejar las huellas dactilares. Esperamos que esta semana nos lo entreguen”, refirió.

La mujer cuestionó que no le hayan dejado ver el cuerpo para reconocerlo: “A mí nadie, Fiscalía ni Policía, me llamó a decirme que habían encontrado el cuerpo. Me enteré por las noticias. No me han dicho que reconozca el cuerpo y ni me han mostrado siquiera una foto. Yo sé que es él porqué en las fotos que publicaron los medios, se ve la ropa, la gorra y los tatuajes. En Medicina Legal, dicen que debido al estado de descomposición, las huellas se deformaron. Lo tienen en una nevera para ver si las huellas se vuelven a formar. Lo extraño es que cuando yo estaba en la búsqueda, vine a la Fiscalía y me mostraron las fotos de un señor que estaba en la morgue. No entiendo porque no me han mostrado nada de mi hijo”.

DATO: Quien desee ayudar, puede consignar cualquier cantidad de dinero al Nequi 322 7605284.

