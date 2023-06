Denuncia a su hermano por maltratar a su madre de 86 años, asegura que la comisaria no le ayuda

El ibaguereño Efraín Hoyos, asegura que lleva varios meses tratando de iniciar un proceso contra su hermano, que maltrata de manera verbal a la mamá, una persona de 86 años. No obstante, según la versión, la Comisaría de Familia no le ha prestado atención.

“Mi hermano grita a mi mamá. Tengo audios de todo lo feo que le dice. Además le prepara comida para varios días, la humilla y con nosotros también es grosero. Le quita la pensión y lleva personas para que miren la casa porque supuestamente dice que la va a vender. En general, mi hermano tiene actitudes sospechosas y queremos que se vaya de la casa”, manifestó.

Reiteró que acudió a la Fiscalía y aunque allí tomaron nota del caso y escribieron un documento para que él acudiera a la Comisaría de Familia, en la Casa de la Justicia la atención no habría sido buena.

“Cada vez que voy me dicen que la Comisaria no está. Yo vivo en Gualanday y he ido más de cuatro veces a la Casa de la Justicia. Uno parece un bobito contándole la historia a los funcionarios para que al final digan que la persona encargada no está. Queremos iniciar un proceso para desalojar a mi hermano, sin embargo, es muy triste y preocupante la negligencia de los funcionarios y entidades”, puntualizó.

Recalcó que ellos casi no pueden visitar a la señora, puesto que el pariente los saca corriendo con malas palabras.

Cada 15 de junio se conmemora el Día de Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Imagen de referencia.

Tenga en cuenta

La violencia contra personas de la tercera edad se genera ante cualquier acción u omisión que produzca daño, el cual vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como individuo. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro a ocho años. La pena aumenta cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. Si conoce casos de maltrato a adultos mayores, puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80; Fiscalía General de la Nación; Casas de Justicia; Comisarías de familia .

