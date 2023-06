Personera pedirá sentencia anticipada para el Puente de la Variante: se deben tomar medidas urgentes

La muerte de dos personas en un día en el Puente de La Variante, de Ibagué, desató una ola de comentarios en redes sociales acerca de las medidas que la Administración municipal debería tomar en la estructura para salvar vidas. La mayoría señalan que el puente debería estar vigilado las 24 horas del día.

Y es que cuando la ciudad apenas asimilaba la muerte de una joven madre, el puente fue testigo de otro fallecimiento.

Se trató de Michael Parga, un hombre de 32 años, que llegó con una cerveza en la mano y desapareció entre las rejas. Aunque la tragedia fue grabada en el celular de un joven que estaba lejos del lugar, Michael no tuvo la oportunidad de que una persona le diera la mano ni le prestara los primeros auxilios psicológicos.

Lea: "He perdido la batalla" Joven que tomó trágica decisión en La Variante avisó por Facebook

De Michael se conoció que estudió Ingeniería Civil y desde hacía años era jugador de póker. Al parecer, en los últimos meses se sumergió en una profunda depresión.

Así lo dio a entender a través de los últimos mensajes que publicó en redes sociales: “Señor, si alguna vez fue la fuente de dolor de alguien, por favor sánalo y perdóname”.

Horas antes de su partida, escribió en Facebook: “Más de seis meses intentándolo, pero he perdido la batalla. No superar la ansiedad y la depresión es el peor mal que le puede pasar a una persona. Dios los bendiga”.

Recuerde que si usted, algún familiar, conocido o amigo tiene problemas de salud mental puede llamar a las líneas de atención 123, y al Whatsapp 3177012061 o 3186072341.

También: Graves amenazas contra Ibagué y su alcalde: lo declararon “objetivo militar”

Piden sentencia anticipada



La Personera de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, solicitó al Consejo de Estado el trámite de sentencia anticipada, en el caso de la Acción Popular que instauró en el 2021, con el propósito de que la Administración municipal, la concesionaria APP Gica y a quien le corresponda, tomar las medidas necesarias para evitar más muertes en el puente. La Funcionaria recordó que el 26 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los Derechos Colectivos invocados, no obstante los accionados presentaron el recurso de apelación, por lo que actualmente se espera el fallo del Consejo de Estado. Luego de las dos muertes, la Personera informó que presentará ante el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, la solicitud de imprimir el trámite de sentencia anticipada o prelación de fallo.

Más empatía

Las pérdidas conmovieron a muchas personas. Muchas de ellas enviaron mensajes de reflexión para que las personas tengan más empatía y menos miedo a expresar las emociones, así se pueden evitar hechos tan lamentables: “Duelen que pasen estas cosas. Por favor no tengan miedo de contar lo que les está pasando. Busquen a quien acudir y no tomen estas decisiones. Además, jamás pisotees a un familiar cuando lo veas derrotado, no juzgues sus luchas y menos sus caídas. A veces solo se necesita ser escuchado, amado y apoyado. El dolor se lleva adentro, la cruz que se carga a cuestas es invisible a los demás”.

MÁS NOTICIAS:

Gobierno Local responde sobre las dos personas que murieron en el puente de la Variante

¡Abren convocatoria laboral en Ibagué! Si busca empleo, conozca cómo aplicar

¡Vuelve y juega! Tomó la fatal decisión en el puente de la Variante, ya son dos en un día, ¿Dónde están las autoridades?