Luz Mary fue atacada a golpes cuando defendió a su hija de presunto abusador en el Tolima

Una mujer que vive en zona rural de Murillo, dio a conocer que fue víctima de una brutal golpiza a manos de un sujeto desconocido, esto luego de sorprenderlo intentando abusar de su hija menor de edad. A raíz de las lesiones, la víctima tuvo que ser atendida en el hospital del municipio.

Defendió a su hija

Luz Mary Urquijo Rondón, una mujer que reside junto a su esposo y dos hijas en la vereda Canaán de Murillo, al norte del Departamento, dio a conocer que el pasado lunes fue atacada a golpes por un sujeto desconocido que llegó hasta ese sector a vender ropa y dejó guardadas algunas cosas en su vivienda, donde buscó posada.

De acuerdo con las declaraciones de Luz Mary, aquel día su esposo se encontraba trabajando en una finca vecina, situación que fue aprovechada por el individuo para intentar abusar de una de sus hijas, de cinco años de edad. El presunto delincuente, que utiliza muletas para desplazarse debido a que le falta una extremidad, apenas se vio sorprendido por la madre de la menor, la agredió físicamente hasta dejarla inconsciente.

"El desgraciado que llegó a la casa a golpearme, llegó el viernes a pedir posada y nosotros de buena gente, y usted sabe que uno para no negarle la posada a ninguna persona, le dije que sí y de buena gente le di hasta miel a las bestias que traía y él las fue soltando en el potrero como si fuera de su propiedad.

Entonces por darle posada y servirle a la gente, mire como me pagó. El lunes en la mañana me golpeó, me insultó, me trató de ladrona, porque cogió a la niña y quería abusar de ella, pero no lo logró", dijo la mujer, que se recupera de las heridas ocasionadas por el hombre, cuya identidad hasta el momento se desconoce.

Debido a esta situación, el padre de Luz Mary Urquijo Rondón le pidió a las autoridades de Murillo y Santa Isabel que capturen al agresor: “así como le pasó a la hija mía, le puede pasar a las demás personas, entonces espero que la autoridad haga algo, que no quede esto impune”.

