¡Ojo, no se deje 'tumbar'! Cayó presunto extorsionista que usaba la modalidad ‘Tío Tía’, así operaba

Mediante la modalidad del 'Tío Tía', un sujeto al parecer extorsionaba a incautos y les exigía dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.



Carlos Arturo Bonilla fue detenido por soldados del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el barrio San Francisco de Ibagué. Según las Fuerzas Militares, el sujeto, a través de la modalidad ‘tío o tía’, extorsionaba a sus víctimas.

La investigación apunta a que Bonilla habría utilizado la estrategia delincuencial de falso familiar para sacarle dinero a una mujer de 61 años de edad, residente en el Norte del Tolima. En noviembre del 2013 la señora le habría consignado un millón de pesos, para evitar que las autoridades judicializaran a un sobrino.

Así cayó la víctima

En el ‘modus operandi’ de ‘tío tía’, los delincuentes se comunican vía telefónica con la víctima y se hacen pasar por un familiar que requiere dinero porque supuestamente lo van a capturar. Un ejemplo de como actúan: ‘Tía, es que estoy en un problema. Ayúdeme, pero no le diga a nadie. Entrando a Popayán, me llevé un pare y atropellé a una señora con un niño. Ella está bien, pero el policía me va a empapelar y me va a meter una semana a la cárcel. La va a llamar el sargento Ospina, que me va a dar la mano, solo tengo que darle dos millones de pesos’.

A los pocos minutos, la víctima recibe otra llamada. Esta vez del presunto sargento Ospina, quien le dice que tiene que verificar primero los datos de su sobrino para ver si lo ayuda.

‘Tía, el sargento me va a ayudar, consígame esa plata prestada, usted sabe que yo tengo dinero y se la pago. Si quiere al que me la preste le doy un millón por el favor, pero es que no quiero que me empapelen’. De manera insistente llaman hasta que logran que la víctima consigne la plata. En muchos casos, estas llamadas son efectuadas desde el interior de las cárceles del país.

DATO

Las personas pueden denunciar esta modalidad de estafa a través de la línea gratuita 147. El Ejército continúa liderando la estrategia ‘Yo No Pago, Yo Denuncio’, para evitar que más tolimenses caigan en las redes de los delincuentes.

