¡Perrita duró 6 días atrapada en un barranco de Ibagué! Bonny, la historia de una valiente

A Bonny la salvaron luego de 6 días, un verdadero milagro.

Los Bomberos y tres residentes del barrio Los Mártires, rescataron a Bonny, una canina que estuvo siete días desaparecida y fue hallada en el fondo de un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Q'HUBO dialogó con Daniela Monrroy, propietaria de la mascota y estudiante de la Universidad del Tolima.

Señaló que para ella era costumbre llevar a la cachorra a la Universidad: "Acá ya la conocen. Ella regularmente me acompaña. Yo la soltaba y ella me esperaba. No obstante, luego de este susto, la voy a traer, pero no la voy a volver a soltar", dijo.

Y es que fue casi una semana de angustia. Daniela y su familia pegaron carteles en la Universidad y sectores aledaños y fue gracias a eso que la encontraron.

Este martes, a eso de las 10 de la mañana, una persona residente en Los Mártires la llamó y le informó que había encontrado a su consentida.

"Nunca imaginamos que la encontraríamos por allá. Creíamos que alguien la tenía en una casa, pero no, estaba entre la vegetación, cerca a un terreno inclinado unos 90 metros, que no podía subir. A lo lejos, solo le veíamos la carita".

Según la persona que los llamó a darles la noticia del hallazgo, hacía dos días venía escuchando los ladridos.

"Los bomberos llegaron con cuerdas y tres muchachos bajaron el terreno y subieron a la perrita. Llegó a casa muerta de hambre, pero sana. No tiene ninguna fractura ni rasguño alguno. Está un poquito achicopalada, pero puede ser por el estrés que vivió", reiteró la universitaria.

"Los animales también son nuestra prioridad. Le agradecemos a la comunidad la colaboración. Estos rescates nos llenan de alegría", indicó el teniente de Bomberos Oficiales de Ibagué, Pedro Patiño.

Una de las hipótesis que tiene la familia, es que la canina bajó por el jardín botánico de la Universidad del Tolima hasta la zona montañosa y se perdió. La encontraron hidratada y en buenas condiciones de salud.

