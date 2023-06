Murió conductor tras delicado accidente en el Tolima: detalles del choque múltiple

Un accidente entre tres vehículos y una motocicleta, se llevó la vida de un conductor. El hecho ocurrió la tarde de este lunes festivo en el kilómetro 36, sector Itai, vía Calarcá – Ibagué.

La mayor Nayibe Díaz Beltrán, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, confirmó el fallecimiento de una persona: “Hubo un choque múltiple. Al parecer, el conductor de una camioneta perdió el control del volante y chocó contra dos vehículos y una moto. Seis personas fueron trasladadas al Hospital de Cajamarca, donde lastimosamente informaron el descenso de una. En este momento, la vía está habilitada en el sentido vial Calarcá – Ibagué”.

En redes sociales, algunas personas indicaron que en el tramo donde ocurrió la tragedia unos vehículos estaban represados porque había un retén de la Policía.

“Yo pasé 10 minutos antes y un carril estaba cerrado en plena pendiente. Los Policías estaban parando carros. Eso no se debe hacer”, señaló Mauricio Galeano.

Este fue el accidente más grave que se registró en carreteras del Tolima durante el segundo puente festivo de junio.

No solo los vehículos pesados

Los conductores de vehículo pesados expresaron que no solo ellos se accidentan y se quedan sin frenos: “Decían que solo los accidentes en La Línea era provocados por conductores de carga pesada, pero vea, uno no puede criticar a nadie. Un accidente le puede ocurrir a cualquiera”, dijo un mulero.

Por su parte, otras personas recordaron la importancia de revisar los vehículos antes de salir de viaje y de no exceder la velocidad: “La Línea hay que saberla bajar. Todos estamos expuestos a cualquier falla mecánica, por muy nuevo o viejo que sea el vehículo, o por mucha o poca experiencia frente al volante. La vía quedó muy inclinada y no dejaron espacios para descanso ni rampas de frenado. Los frenos se pueden calentar, las personas bajan el carro en neutro y cuando se necesita frenar, no pueden. Ojo pues”, reiteró otro conductor.

