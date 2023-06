Sujeto que atacó a alcalde en Ibagué apareció herido en hospital diciendo que lo habían robado

El presunto delincuente que se vio involucrado en el ataque en contra del alcalde de Piedras, acudió a un hospital de un municipio cercano en búsqueda de atención.

Julio César Góngora Sánchez, fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado sábado 17 de junio al medio día, en un restaurante ubicado en inmediaciones del barrio Cantabria, en la comuna Siete de Ibagué.

El dirigente resultó con una lesión producto del roce de uno de los proyectiles, mientras que su escolta fue trasladado a un centro asistencial con una herida de bala. Las autoridades no descartan que se haya tratado de un intento de hurto.

Góngora se disponía a almorzar junto a otras personas en un restaurante cuando fue atacado con arma de fuego por tres sujetos que se transportaban en motocicletas.

A raíz del atentado, el escolta de la Policía Nacional que tiene asignado Góngora, reaccionó con su arma de dotación para repeler el ataque y le protegió la vida al mandatario, sin embargo, en el cruce de disparos sufrió una lesión que obligó su traslado a las urgencias del hospital Federico Lleras Acosta. El burgomaestre también resultó con una herida producto del roce de una de las balas, la cual no reviste gravedad.

Puede leer: ¡Rompió el silencio! "No creo que sea un atraco": Alcalde de Piedras habló sobre balacera en Ibagué

Según las autoridades el hecho estaría relacionado con un intento de hurto. Sin embargo, Góngora mencionó que no descarta la posibilidad de que se trate de un atentado, “pudo haber sido algo mandado a hacer, o un atraco, o por mi cargo". También enfatizó en su latente preocupación por su seguridad y aprovechó para hacer una desesperada petición a la Policía Metropolitana a que investiguen con intensidad los hechos, "en este momento yo estoy corriendo riesgo".

Según la declaración de la víctima, estos hombres ingresaron al lugar y apuntaron contra él, "ante esto, mi escolta reaccionó y yo me tiré al piso", "no sabemos qué es lo que está pasando, no sé si era un robo o un atentado, necesito entender qué sucedió. Uno saca conclusiones de que el lugar estaba desocupado y si fuera para un atraco, hubieran esperado a que estuviera más lleno o hubieran llegado a la caja, pero fueron directamente a mí, a mi cabeza, a encañonarme".

"Me cogieron a robarme las joyas"

Por otro lado, a esta redacción llegó un video en el que se ve uno de los presuntos delincuentes implicados en el caso. Según información suministrada, el sujeto acudió herido a un hospital de Chicoral para ser valorado.

En el interrogatorio de rutina, un uniformado le pregunta de dónde viene y los detalles de lo que supuestamente le sucedió. Ante esto, el hombre le contesta que venía de Espinal y que fue interceptado por dos hampones que le robaron unas joyas, "pasó por la entrada de Espinal hacia Chicoral, antes del Sena", ante esto, un Policía señala con incredulidad, que de haber sucedido en ese lugar, le quedaba más cerca trasladarse al hospital del Espinal que al que realmente se dirigió.

Seguidamente, argumentó que los supuestos ladrones que le dispararon, eran de tez morena y que llevaban pantaloneta y camiseta. Así mismo, indicó que una de las prendas de sus atacantes era de color azul con franjas rojas.

Sudoroso y con varios impactos de bala en su cuerpo, respondió a demás interrogantes que le hicieron. Finalmente, fue detenido mientras se adelanta la respectiva investigación.

🚨🚨|| Presunto atracador que atacó al alcalde de Piedras y a sus acompañantes en Ibagué, acudió herido a un hospital de un municipio cercano para ser atendido. Dijo que lo habían robado y por eso estaba en estas condiciones. 👇👇



Aquí su versión: pic.twitter.com/UHnCqXuVme — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) June 22, 2023

MÁS NOTICIAS

¿Por qué el Gobernador está tan preocupado por las Disidencias de las Farc?

“Los problemas de Ibagué se derivan de la corrupción”, Rubén Darío Correa

Gobierno Petro creará un fondo para financiar a la guerrilla del Eln: ¿por qué?