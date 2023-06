Luchadora y amiga incondicional: así era Magda, víctima fatal en accidente de tránsito en Ibagué

El jueves por la madrugada, Herrera Velandia conducía la motocicleta de placa QOC 84B de marca Honda, al parecer, se dirigía hacia su hogar al que no logró llegar con vida.

Como una madre ejemplar, una mujer luchadora y una amiga incondicional, así recuerdan a doña Magda Lucía Herrera Velandia, quien murió al sufrir un accidente de tránsito frente al barrio Santa Ana.

Cuando se movilizaba por el carril de bajada sobre la carrera Quinta con calle 114, perdió la estabilidad del rodante y colisionó contra el separador de la vía. Magda Lucía cayó al asfalto boca abajo y el rodante quedó a pocos metros.

Varias personas se acercaron a socorrerla. Así quedó en evidencia en un video aficionado donde ella estaba en la carretera con un bolso a sus espaldas.

Algunos ciudadanos la llamaron por su nombre y trataron de moverla, sin embargo, en la grabación se escuchó la voz de un hombre diciendo que no la tocaran porque estaba sin pulso.

Una ambulancia arribó al sitio y tomaron los signos vitales reportando el deceso de la mujer. Al parecer, la señora Magda Lucía Herrera Velandia tuvo un trauma craneoencefálico severo y fracturas en su cuerpo que derivaron en su fin.

En redes sociales, varias personas que conocieron a la víctima lamentaron la inesperada pérdida: "Magdis querida, dejaste un gran recuerdo. Bello ser humano", publicó un allegado.

Fabián Tinoco, director operativo de la Secretaría de Movilidad refirió que "desafortunadamente la femenina colisionó con un objeto fijo. Nuestro sentido pésame para las familias de las tres personas fallecidas. Recordemos que el comportamiento en la vía salva la vida de todos. En tan solo un segundo podemos estar en la vida o en la muerte".

Y agregó que entre enero y lo corrido de junio de este año van 37 fallecimientos en accidentes de tránsito.

Prevención en fiestas

Fabián Tinoco recomendó a los ciudadanos que durante las festividades de San Juan y San Pedro tener precaución a la hora de conducir.

"Por favor no conduzcamos en estado de embriaguez o con efectos de drogas. A que seamos prudentes con la velocidad, respetemos las señales de tránsito, pero en especial a que utilicemos los pasos peatonales. Muchos de los fallecidos son motociclistas que van en exceso de velocidad, se pasa el semáforo en rojo, hacen maniobras peligrosas y los peatones no utilizan el paso de la cebra seguro y no prevén la situación", puntualizó Tinoco.

DATO

El accidente de tránsito sucedió sobre las 12:30 de la madrugada del jueves.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Forense de Medicina Legal para su necropsia. Asimismo, le harían estudio con la prueba de alcoholemia. Además investigan los móviles que causaron el siniestro.

45 años de edad, tenía la señora Magda Lucía Herrera Velandia.

