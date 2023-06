Don Anselmo salió a la madrugada y no regresó: más de 80 personas lo buscan con angustia

En el Sur del Tolima buscan a Anselmo Vargas Prada, un agricultor, que completa siete días desaparecido. Aunque un grupo de 80 personas lo ha buscado, hasta el momento no tienen ninguna pista de su paradero.

En diálogo con esta redacción, su hija Diana Marcela Vargas, contó que la madrugada del pasado viernes 23 de junio, don Anselmo salió de su finca situada en la vereda Los Lirios, cerca a Rioblanco.

“Ese día él estaba enfermo, con mucho dolor de cabeza. Decía que sentía miedo y veíamos que no estaba en sus cinco sentidos. Se tomó una pastilla, se acostó a dormir y a la madrugada se levantó. Cogió el perrero, se puso las chanclas y salió. Pensamos que iba al baño, no obstante, no fue así. No aparece y estamos muy preocupados”, señaló la pariente.

Como el señor es conocido en la zona, desde ese día muchos residentes de la zona lo han buscado, pero nadie lo ha visto.

Diana recordó que su progenitor vestía buso verde, jean gris y chanclas. “Nosotros fuimos a la Policía, pero solo hicieron la anotación en el libro de la Estación. Hasta el momento ninguna entidad nos ha colaborado con la búsqueda”.

