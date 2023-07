Así era don Eugenio, taxista que se lanzó de la Variante: 10 años en el gremio y tenía un hijo

La noche del lunes festivo estuvo tomando con amigos y bromeando sobre su novia. Nadie sospechó.

Eugenio Peralta, un taxista de 51 años de edad, fue la persona que decidió partir de este mundo. La tragedia ocurrió la mañana de este martes, cuando en gran parte de la ciudad caía un fuerte aguacero.

Eran las 7:45 de la mañana cuando en la Red de Apoyo de la ciudad reportaron que el conductor de un vehículo de servicio público había llegado al puente de La Variante. El ‘amarillo’ estaba estacionado y según otro taxista que estaba en el Puesto de las Avenas, Eugenio o ‘Fritanga’ o ‘Empanada’ como era conocido en el gremio, estacionó el carro, encendió las estacionarias, se bajó y en cuestión de segundos desapareció.

“Según comentaron los amigos de él, el lunes festivo compartieron unas cervezas y lo vieron bien, normal. No les dijo que tenía problemas y no lo vieron triste. Contaron que le mostró una foto de la novia que tenía y también echaron chiste. Nada raro. Para ellos la noticia fue una amarga y triste sorpresa. No lo podían creer”, indicó José Adenis Ramírez, líder del gremio ‘amarillo’. Lea también: Revelan la identidad del taxista que saltó de la Variante hace minutos: anoche estuvo de fiesta

Al parecer, Eugenio trabajó la noche del lunes y madrugada del martes y minutos después de que empezara el Pico y Placa para el taxi de placa WTQ 756 llegó a morir en el puente.

En la silla del copiloto dejó una cajetilla de cigarrillos y en el vehículo sus pertenencias.

Hace unos meses, otro taxista, también de 50 años, decidió partir. Ocurrió en una vivienda del barrio Oviedo, de La Musical.

Vendió empanadas

Esta redacción conoció que hace varios años y durante un buen tiempo, Eugenio vendió empanadas en la calle 37 con carrera Quinta, de Ibagué. Aunque por meses dejaba de conducir vehículo de servicio público, siempre regresaba a la actividad. Al parecer, era separado y vivía solo en el barrio Santa Ana. Tenía un hijo. Lea también: Diego y Jesús, los ibaguereños asesinados a bala en Brasil: un viaje que terminó en muerte

Líneas de ayuda

Recuerde que si usted, algún familiar, conocido o amigo tiene problemas de salud mental puede llamar a las líneas de atención 123 y al Whatsapp 3177012061 y 3186072341. Recuerde que todo tiene solución.

