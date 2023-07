Salvaje golpiza a niña en colegio de Ibagué: 'le hicieron la encerrona' y casi la acaban a golpes

Una estudiante del grado 901 de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento teme volver a clases después de haber sido víctima de un caso extremo de bullying por parte de una de sus compañeras y otros alumnos que sirvieron de cómplices para que la menor fuera salvajemente golpeada.

La madre de la niña relató el escabroso incidente.

¡Qué ‘lujo’ de compañeros!

Marisol Carrillo, madre de la menor agredida en uno de los salones del colegio donde estudiaba hasta hace pocos días, contó que tras la golpiza, su hija tuvo cinco días de incapacidad y que ahora ella y su esposo han decidido retirar a la menor de la institución, temiendo nuevas agresiones.

“Todo inició por unas publicaciones en Facebook. Mi hija me dijo: ‘mamá, me la están montando’. La agresora le escribió al inbox que cuál era su problema. Los mensajes subieron de tono y mi hija la bloqueó. Estando en clase de Educación Física la agresora la mandó llamar para supuestamente arreglar las cosas en el salón”, relató Carrillo.

La mujer agregó que al ingresar su hija al aula, varios compañeros la rodearon, cerraron la puerta y le pusieron una silla detrás a la chica para que tropezara y cayera. Allí, la agresiva bully procedió a halarla del cabello y le propinó una golpiza.

“Le dieron golpes, patadas, le lastimaron los senos, le dejaron moretones en la cara, la cabeza llena de rasguños. Me llamó y me dijo que la volvieron ‘nada’. Me envió una foto, tenía la cara lavada en sangre y los labios reventados. Al llegar al colegio, los directivos no se habían dado cuenta. Tuve que llevarla a un hospital, a Medicina Legal e ir a reportar el caso en el Cespa”, detalló la madre de familia.

Asimismo, agregó que para colmo de males, la agresora sigue yendo a clases, como si nada. “La psicóloga me dijo que hay que activar una ruta con Infancia y Adolescencia, pero que la agresión no es motivo para expulsarla. Temo que si la niña vuelve, se repita”, dijo.

Y agregó que en Medicina Legal le dijeron que la menor además sufrió una contractura muscular en el cuello. “Si esto hubiera sido peor, hoy estaría llorando a mi hija, y la otra niña como si nada”, concluyó.

Iniciarán investigación

El secretario de Educación Municipal, Juan Manuel Rodríguez, indicó que tras dialogar con la institución educativa, se inició una ruta de atención de conformidad con la Ley de Convivencia Escolar. Explicó que se iniciaron las averiguaciones del caso, porque el proceso puede ser demorado. Asimismo, ofreció acompañamiento a la menor agredida y sus padres.

