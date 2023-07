Millonario atraco en panadería de Ibagué: golpearon a una víctima por reclamar

Dos hombres que estaban reunidos en una panadería del barrio Modelia II de Ibagué, fueron intimidados con arma de fuego y robados. A una de las víctimas le pagaron un cachazo en la cabeza.

El hecho ocurrió esta semana pasada las 7 de la noche. Según se observa en cámaras de seguridad del sector, cuatro hombres, dos conductores de moto y sus respectivos acompañantes, merodean la zona durante un buen rato.

Cuando se deciden a cometer el atraco, dos, uno que vestía buso blanco y otro de buso rojo, ingresan al establecimiento comercial y se le acercan a la pareja de amigos que estaban sentados dialogando.

“Yo no vivo en el sector, pero he ido dos veces a hablar con mi amigo. Analizando, creo que los ladrones me tenían fichado puesto que cuando ingresaron a la panadería fueron a robar. Es decir, no ingresaron antes”, dijo una de las víctimas, a quien le quitaron el celular y cadena, manilla y anillo de oro.

Añadió, que le indicó a los delincuentes que le dejaran el celular pues allí tenía información importante: “Yo les dije que ya se habían llevado el botín de más valor, las joyas, que me dejaran el teléfono, pero me pegaron tremendo cachazo. Aún me duele la cabeza por la agresión”, relató.

Resaltó que a su amigo le quitaron también el celular y dinero en efectivo.

“Llamamos a la Policía, no obstante, llegaron tiempo después. Acudimos a la Fiscalía, pero había muchas personas interponiendo denuncias. Nos dijeron que debíamos esperar unas tres o cuatro horas así que no esperamos porque teníamos cosas que hacer. Según me dijeron, el sector, por ser tan comercial, es peligroso. Es necesario que el cuadrante haga ronda frecuente”, puntualizó.

