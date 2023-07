Detalles de la extraña desaparición de Erick en el Nevado del Tolima: hay zozobra

La Defensa Civil del Tolima reportó ayer en la tarde que un joven montañista ibaguereño que subió la semana pasada al Nevado del Tolima, al parecer se encuentra extraviado pues debía llegar a Ibagué el pasado viernes, pero hasta el momento, no se conoce de su paradero.

Al parecer, un compañero de ruta lo habría abandonado durante el recorrido y hasta el momento no ha suministrado mayor información al respecto.

¿Lo dejaron tirado?

Erick Daniel Mendez Garzón, un joven ibaguereño de 20 años de edad y apasionado por el montañismo, la semana pasada planeó un viaje al Nevado del Tolima para hacer cumbre una vez más, pues en otras ocasiones ya había realizado el mismo recorrido con éxito. Fue así como alistó el equipo y salió de su casa en compañía de otra persona con el objetivo de escalar la montaña ‘Dulima’.

La excursión, que por lo general dura una semana, estaba programada para que terminara el pasado viernes, sin embargo, el compañero de Erick Daniel llegó ese día solo y cuando los familiares le preguntaron por el otro joven, éste manifestó que cuando estaban en la cima del Nevado del Tolima, la visibilidad se redujo a menos de un metro de distancia a raíz de la niebla.

También dijo que debido a esta situación, dieron varias vueltas sobre la cumbre y en un momento, cuando volteó a ver a Erick Daniel, este no se movía y a pesar de que trató de arrastrarlo, no pudo hacerlo. Después de eso, tomó la decisión de descender de la montaña pero no buscó ayuda y por el contrario, cuando llegó a Ibagué se encerró en su casa pues aseguró que había perdido la visión.

Al cierre de esta edición, los organismos de socorro trataban de determinar con exactitud las circunstancias en las que se extravió Erick Daniel Mendez Garzón, quien ya había subido hasta la cima del nevado en varias ocasiones, lo anterior para iniciar las labores de búsqueda y rescate por solicitud de los familiares.

El sábado 1 de julio, un grupo de tres jóvenes también subió al Nevado del Tolima y tenían planeado regresar el miércoles siguiente, pero se extraviaron y solo pudieron encontrar el camino de regreso a casa hasta el domingo 9 de julio cuando llegaron al sector del Silencio.

Dato: Hoy, 24 de julio a las 6:00 a.m empezó la búsqueda de Erick por todo el perímetro.

Noticia en desarrollo...

