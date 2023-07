¡Bala cruzó la ventana! Casi matan a líder político mientras dormía: "escuché un ruido extraño"

Ante la Fiscalía General de la Nación, Juan Carlos Carvajal, director Departamental de Colombia Justa Libre denunció el presunto ataque con arma de fuego del que fue víctima. Sujetos balearon su lugar de residencia en hechos que son materia de investigación.







De acuerdo con el director en el Tolima del partido cristiano, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando él dormía: "Estaba en mi tiempo de sueño, había mucho ruido afuera y me puse unos audífonos para mitigar el ruido. Después de las tres de la mañana, escuché un ruido extraño y diferente en mi ventana, miré y vi algo claro en la cortina al asomarme vi un hueco en la ventana", relató Carvajal.

El líder político refirió que encontraron parte de la bala cerca a la cama:"Encontramos en el sitio del impacto en la pared . Llamamos a la Policía y estuvieron mirando. También llegó la Sijín que tomó atenta nota de lo que había ocurrido", manifestó Carvajal.

Asimismo, las autoridades hicieron varias requisas a personas que estaban en la zona para descartar cualquier situación de riesgo.

Puede leer: Por culpa de hueco, famosos influencers se accidentaron en el Tolima: el carro quedó destruido

Carvajal hizo un llamado a las autoridades toda vez que el hecho ocurrió en la zona céntrica de Ibagué y que últimamente han sucedido muchos casos de inseguridad.

"Se presentan unos temas de inseguridad tremendos que sin deber nada a nadie, mire la situación que puede pasar. Yo duermo a 50 centímetros de donde entró el proyectil. Y si me hubiera parado a mirar lo que sucedía afuera me hubieran impactado en mi cabeza, no estaría contando el cuento. Es de extrema gravedad. La denuncia se puso en la Fiscalía y estamos esperando la respuesta porque estos son procesos delicados y que tienen que investigar con mucha minucia", puntualizó el director del partido Colombia Justa Libre.

